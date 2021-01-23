膝蓋痛｜每日1罐汽水增患關節炎63%　5類食物最傷膝燒烤骨變脆？

膝蓋若是出現疼痛、腫脹，就會影響人的行動，像是走路會變得困難，為了要保護膝關節，市面上有許多顧關節的保養品，不過在日常飲食中，有吃了會容易引起膝蓋痛的食物喔！
▼易造成膝蓋痛的食物（按圖率先了解👇👇👇）
易造成膝蓋痛的食物
1. 汽水
舉凡可樂、雪碧、沙示等飲料，都含有大量的糖分，而當身體吃進過量的糖，會引發一種名為細胞激素的釋放，而它的工作就是傳遞發炎反應訊息。曾有研究顯示，每天攝取1罐汽水以上的女性，罹患關節炎的機率比沒有喝的女性高出63％。
2. 加工或油炸食物
這類食物，包含高溫燒烤過的食物，會讓體內過多的醣分和蛋白質、脂質結合後，形成蛋白質、脂質出現變異，最後變成對人體有不良影響的「糖化終產物（AGEs）」。會使人體發炎，並且AGEs在體內堆積越多，就會減少骨骼的有機物與礦物化基質，使得骨骼變脆，就容易發生骨折或是骨頭斷裂。
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3. 粟米油、葵花油、大豆油
以上的油品含有Omega-6脂肪酸，此類脂肪酸和身體的慢性發炎、氣喘、心血管疾病有關。臨床上建議患有風濕性關節炎者需降低Omega-6脂肪酸的攝取量，以免讓炎症反應更加嚴重。
4. 鹽
現代人普遍喜歡吃重口味的食物，在這樣的飲食習慣下，鹽分的攝取總是超標，而鹽分過多的攝取，恐會造成體內自己免疫系統紊亂，造成自己攻擊自己的情形，在這樣的情況下，就容易引發類風濕性關節炎。
5. 酒精
酒精也會是引發身體發炎的物質之一，加上常飲酒，會導致高尿酸，就容易出現痛風情形。
想要走得更遠，膝蓋要這樣保養
飲食
天然3好味，吃出關節力！（Heho健康授權使用）
（1）抗發炎食物
引發身體發炎的元凶是「前列腺素」，它可以表現出很多種不同的生理以及病理活性，像是發炎、發燒、疼痛等反應。因此只要適當抑制前列腺素就能減緩關節疼痛的症狀。
（2）抗氧化食物
抗氧化食物可以對抗自由基，減緩關節不適狀況。
（3）修復關節軟骨食物
強化韌帶細胞強度、促進分泌潤滑黏液。
運動
訓練大腿肌肉（Heho健康授權使用）
為減輕關節磨損，不讓全身的重量都靠膝關節的支撐，就要訓練大腿的肌肉，來一起分擔，首重訓練的部位為大腿前方的股四頭肌，以及臀部的臀中肌、臀大肌，前者透過肌肉收縮，幫助膝關節的活動趨於穩定 ; 後者則是幫助我們在走路、跑步時保持身體姿勢穩定且推進向前，並避免骨盆歪斜的情況。
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