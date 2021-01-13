【維他命】貧血蒼白手腳無端刺痛4大徵狀　缺維他命B12腦退化高危

處於高齡社會的現代，全球每3秒即有1人罹患失智症。不過，醫師提醒，患有失智症可能是因為缺乏維他命B12的緣故，其中，有3種族群一定要注意，包括素食者、動過胃部手術者及老年人；另外有4種症狀，像是手腳莫名出現針刺痛感或憂鬱等心理影響也要當心。

台灣醫師江坤俊在《江P醫件事》中提到，人體無法自行製造維他命B12，一定要藉由外在微生物，但B12本身是動物性維他命，導致吃素者因此容易缺乏。他接著說，B12吃進去後，需要靠胃酸及胃部分泌的內在因子吸收，因此手術切除胃部的患者及腸胃功能退化的老年人也會造成缺少的狀況。

▼缺乏維他命B12的4種症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

江坤俊解釋，B12的作用會幫助新陳代謝、對神經穩定也有幫助，同時參與紅血球製造及DNA合成。他指出，若缺乏，臨床上會出現4種症狀，第一、神經損傷，由於維他命B12是造成神經穩定的重要原因，因此在不足的狀況下，身體常會感到莫名刺痛；第二、嚴重貧血，醫師指出，缺少B12會有嚴重貧血的情形，導致皮膚蒼白或黃疸，甚至心跳加快、樓梯走沒幾步就喘，或是口腔黏膜營養不夠，造成潰瘍。

除了生理影響，江坤俊表示，第三種症狀與心理健康有關，由於B12會分解同型半胱胺酸，若因少了B12造成過度累積，則會產生煩燥或憂鬱的情況；第四、認知思考出現問題，因為B12缺乏時間過長，大腦持續貧血造成含氧量不夠，會出現失智症或柏金遜症。

江坤俊提醒，若是素食者或常吃胃藥，造成維他命B12吸收不良、年紀漸長腸胃功能不好，就要注意日常飲食的均衡，胃藥也不要隨便吃，失智症才不會莫名找上門。

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