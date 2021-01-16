痛風｜哈佛研究：避免4件事80%防痛風！飲食5原則唔減肥乜都無用

痛風已經成為愈來愈常見的關節炎症疾病，痛風發作也往往讓患者「吃足苦頭」。隨著患病率不斷攀升，痛風預防也逐漸受到更多重視。近日研究指出，如果能夠避免4項危險因子，包括體重過重、酒精攝取、飲食失控以及慢性疾病問題，有將近8成的痛風都是可以預防的。

《JAMA Network Open》發表一項來自哈佛醫學院團隊的大型研究，透過對近4.5萬名美國男性長達26年的隨訪，為改變生活方式預防痛風帶來了新建議。

研究團隊分析了四個可能影響痛風的生活方式危險因素：體重指數（BMI）、酒精攝入量、對得舒（DASH）飲食的依從性，以及控制利尿藥服用情況（用於治療高血壓或心衰竭，增加腎臟對尿酸的重吸收，增加高尿酸血症和痛風風險）。

數據顯示：如果能夠改善上述所有四項危險因素，77％的痛風病例都可以預防！同時，最首要的是解決肥胖問題。

▼5原則用得舒飲食吃出健康（按圖率先了解👇👇👇）

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得舒（DASH）飲食主張低脂、低鹽、低糖，提供均衡營養。以精肉、家禽、魚類作為主要的蛋白質來源，並均衡攝入蔬果、乳製品、穀物、豆製品、堅果、少量的脂肪和甜食；同時減少鹽和飽和脂肪的攝入，比如飲用低脂牛奶、不吃或少吃肥肉。

得舒飲食的重點不在於禁止吃哪些食物，而是告訴你吃「對的食物」，並且注意營養的均衡，才是對的飲食態度。

原則1：糙米飯取代白飯

以全榖雜糧類取代精緻糖類，其富含維他命B雜、維他命E、礦物質鎂鉀、膳食纖維。以糙米飯取代白米飯，不但可以避免攝取過多熱量，更可以補足營養素。

原則2：水果蔬菜各5份

每日最少攝取5份蔬菜及5份水果，可以提供維他命、礦物質與纖維。補足維他命A、C，與礦物質鎂、鉀。糖尿病患者建議水果以2份為上限，以蔬菜補充作為主要來源即可。

每日最少攝取5份蔬菜及5份水果，可以提供維他命、礦物質與纖維。（Ayda Oz／Unsplash）

原則3：低脂乳製品補充鈣質

攝取鈣質最好的來源就是奶類，其屬於易消化的蛋白質並富含醣類、脂肪、維他命B2、礦物質，每天攝取1～2杯牛奶。

原則4：攝取適量堅果與選擇良好油品

攝取適量的堅果可以補充植物性蛋白質、脂肪，但請以原味堅果為主，儘量避免選擇加工程度多的堅果，以免攝取多餘的糖或鹽。油品則以植物油為主，例如：沙律油、麻油、葵花油、橄欖油都是相當好的選擇，避免選擇豬油等動物性油脂。需要特別注意的是，不論是植物油或是堅果都不可以過量攝取，以免造成身體負擔。

原則5：以白肉取代紅肉

以白肉或是豆類製品取代紅肉，這可以說是得舒飲食最核心的原則，也是台灣衛福部國健署建議的正確飲食原則，建議採用蒸、煮、燙等簡單烹調方式，避免使用過多的油。白肉可以選擇魚類或是雞肉，需要避免的紅肉則有牛、豬、羊肉等。

體重超重，其他事情都做到也沒用！

另一方面，在所有這些因素中，影響最突出的是體重。體重接近正常上限（BMI 23.0-24.9）的男性痛風風險增加29%，超重和肥胖的男性，痛風風險分別增加90%和165%。在研究人群中，有31%的痛風發作都可以歸因於超重和肥胖本身。

「如果不保持正常體重，其他任何因素都難以發揮作用。」研究通訊作者，哈佛醫學院、麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）風濕免疫科Hyon K. Choi博士表示，「雖然我們無法就此得出明確的因果結論，但減肥似乎是其他生活方式預防痛風的前提。這是一個非常有趣的發現，需要進一步研究加以證實。」

Choi博士強調，「我們應該將肥胖視為公共衛生問題，尤其是痛風還會增加合併疾病和死亡風險。醫生需要干預所有這些危險因素。」

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