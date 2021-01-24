減肥｜雞蛋薯仔香蕉提升新陳代謝8種食物　燒脂降壓防復胖忌捱餓

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-01-24 10:02

很多人為了快速減肥，一下子就只吃到基礎代謝的熱量，但突然大量減少熱量攝取反而會讓身體機能產生警示，也會導致基礎代謝率跟著降低。任何一個減肥方式，只要是會挨餓的，都不會瘦肯定會復胖，所以重新學習吃東西這件事還是最重要的，只要達到身體熱量來源足夠，身體就不需要儲存多餘的脂肪，如此一來才能有效減肥。

不能只吃蔬菜水果

蔬菜和水果是不能長期作為主食吃的，因為身體會缺乏脂類、蛋白質和礦物質，新陳代謝也就會降低，對減肥不利。因此在減肥飲食當中，仍然要均衡攝取全穀根莖類、奶類、蛋豆魚肉類、蔬菜類、水果類、油脂類等六大類。

多吃蛋白質

蛋白質擁有高度的食物熱效應，體內消化蛋白質時需要消耗熱量20∼35％，比起碳水化合物5∼15％，脂質的0∼5％高出許多，而且蛋白質容易增加飽足感，讓人不容易感到飢餓！

吃這8種食物，提高基礎代謝率

隨著年紀增長，人體的基礎代謝率也會跟著變低，除了透過運動可以提高新陳代謝之外，在飲食上選擇對食物也可以幫助提升每日基礎代謝率，以下這些食物是日本運動科學研究員荒川裕二所推薦，只要平日多吃就能提高新陳代謝率，讓瘦身效果更加好！

▼8種食物提高基礎代謝率（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1、薯仔

薯仔含有豐富維他命和纖維能幫助體內器官代謝功能，其中的「鉀」，還能幫助人體排出過多的「鈉」，以保護血管、降血壓、消水腫、促進代謝。且一顆熱量約僅160大卡卻能提高高度的飽足感，幫助穩定提供身體所需的能量，有利於控制食慾和體重。

2、綠茶

綠茶含有抗氧化劑和多酚，可改善身體的新陳代謝活動，抗氧化劑有助於在減肥過程中燃燒能量並提高新陳代謝率。其中含有的兒茶素，也可以減少體重以及脂肪的形成。

3、豆類

豆類含有抗性澱粉，可以產生更多飽足感。其中，黃豆、黑豆還含有卵磷脂，可以把脂肪從內臟裡帶出來，脂肪減少，新陳代謝自然就變好。

4、椰菜花

椰菜花含有豐富的葉酸、纖維、Omega-3脂肪酸、鎂和維他命C、K、B6和B12，可加速細胞內脂肪的分解，還有助於燃燒脂肪而且不會攝取過多熱量。

香蕉含有豐富的鉀，有助於身體調節礦物質與血液進出細胞，在休息的時候細胞仍正常運作，消耗熱量就可以提高基礎代謝率。 (Anastasia Eremina/Unsplash)

5、香蕉

香蕉含有豐富的鉀，有助於身體調節礦物質與血液進出細胞，在休息的時候細胞仍正常運作，消耗熱量就可以提高基礎代謝率，此外香蕉還能夠降低飯後的血糖指數。

6、雞蛋

雞蛋提供天然健康的蛋白質，食用可以幫助卡路里燃燒，早餐補充豐富的蛋白質，不僅可以充滿飽足感，還可以提升高達10％的基本代謝率！

7、辣椒

辣椒含有辣椒素，對身體的新陳代謝率有積極影響，能使身體加速燃燒脂肪，促進脂肪分解，改善體內脂肪囤積的問題。

8、麥片

含有纖維、維他命、碳水化合物等營養物質，而且熱量低，有助於提升飽足感、減少吃下其他食物的機率。

且因為升糖指數（GI值）低，從代謝角度來看，會讓胰島素分泌降低，減少產生同化作用，也就不容易合成脂肪，同時還能降低感固醇過高問題。

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