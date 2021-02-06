腰痛｜打噴嚏痛椎間盤突出？抬腳測腰椎退化1種坐姿比翹腳更傷腰

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-06 21:00

腰痠背痛是上班族常見的問題，不過如果經常腰痛，就要留意是否出現腰椎退化的情況，不只是老人長者，年輕人如日常姿勢不當也會加速腰椎磨損，增加患椎間盤突出，或坐骨神經痛的風險。如何可以自我檢測腰椎有否退化？又有什麼方法有助紓緩？

腰痛或是腰椎退化的警號，台灣TVBS節目 《健康2.0》就為大家講解了腰椎退化的成因，以及自我檢測方法。究竟哪一種坐姿最傷腰？

年紀輕輕腰椎退化？

▼ 台灣藝人米可白腰痛經歷，僅34歲的她被診斷出腰椎第一節及第五節退化，痛症發作時，連下床去廁所的路程，也要花15分鐘（按圖 👇👇👇）：

復健科醫師侯鐘堡在節目中指，腰椎不同節退化原因不一，以米可白為例，第一節和第五節腰椎的退化，主要是由於以下原因：

腰椎第五節退化：

通常都是使用過度，例如彎腰搬東西，使用過度、過勞所造成

腰椎第一節退化：

要留意是否有跌倒外傷？侯醫師指，從她的病史聽起來，米可白打噴嚏會痛，是急性的椎間盤突出的症狀。他補充，打噴嚏時，肚子會收縮，拉一下，而椎間盤突出裡面的發炎物質，會被牽扯，因此會覺得痛。而痛的感覺，不只會腰痛，還會感覺痛一圈；由於椎間盤突出，會造成周邊腰椎神經發炎，因而令前面的地方也會痛了。

點知腰椎退化？

▼ 腰痛就一定腰椎有事嗎？復健科醫師侯鐘堡指，大家可做直膝抬腿測試，測試腰椎有沒有問題，像坐骨神經痛或腰椎椎間盤突出等。直膝抬腿測試要點做？（按圖 👇👇👇）

日常站著或坐著，其實已令腰椎負荷不少重量，而不當的姿勢，更會令腰椎進一步受壓。節目主持人敏盛醫院副院長江坤俊指，站著的時候，腰椎承受的重量，大概是體重的2倍。而坐著的時候，腰椎承重大約是體重的3倍；假如坐著又前傾，腰椎則要承受體重約3.5倍的重量，可想而知不當姿勢，對腰椎的影響十分大。

▼ 國際級武術教練李筱娟在節目中補充，以一個正常60公斤的人為例，站著和坐著的時候，腰椎其實負重多少公斤？搬抬重物又是否易傷腰椎？（按圖 👇👇👇）：

+ 4 + 4 + 4

按不同坐姿對腰椎造成不同壓力的關係，便可解釋為什麼上班族易感到腰痠背痛，很可能是由於坐得差，又向前傾，令過多重量壓在腰椎上，引發痛症。

盤腿坐易傷腰！

很多人都知翹腳坐傷腰椎，但原來盤腿坐比翹腳坐更傷！復健科醫師侯鐘堡在節目中，就點出了盤腿坐的5大壞處：

盤腿坐比翹腳更傷腰！（Youtube/ 《健康2.0》節目截圖）

一、沒有挺腰

如本身柔軟度差，盤腿坐時，腰就幾乎挺不起來，一定會彎腰，易傷腰椎

二、尾椎受壓

盤腿坐直接坐在地面，很多人會尾椎痛，尾椎過分受壓

三、循環差

盤腿坐腳彎曲，因此股動脈循環不良，易造成鼠蹊部痛

四、髖關節痛

有些人盤坐久了，髖關節開始受壓，感到疼痛

五、膝關節磨損

盤坐膝頭彎，加速膝蓋軟骨磨損，還有韌帶，壓力都會長期過大，對膝關節不好

雙膝屈曲，手環抱腳，看似文青的姿勢，仍會令尾椎受壓，引發痛症。（Youtube/ 《健康2.0》節目截圖）

另一個常見的坐姿是雙膝屈曲，手環抱腳，侯醫師在節目中指，這個坐姿亦會傷腰，同樣不理想。當雙膝屈曲彎腰，手環抱腳，一般都會彎腰，尾椎壓力會更大，坐約5至10分鐘，就會腰痠了。即使將雙腿伸直，都會易有彎腰問題；就算將腰挺直，豎脊肌長時間挺直，都會變得過度緊繃，或造成薦髂關節發炎，引發痛症。

紓緩坐骨神經痛

▼ 同場加映：紓緩坐骨神經痛瑜伽（按圖 👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

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