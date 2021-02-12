瓜子營養｜白瓜子減肥益心臟7大好處　睡前食安眠每日宜吃幾多？

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-02-12 12:00

南瓜子，又稱白瓜子，雖不及紅瓜子、黑瓜子般在新年受歡迎，但你可有想過，這顆小小的南瓜子，其實對身體有很多益處？不但是對心血管有益，還可以預防糖尿病，更有助提升睡眠質素。就讓我們了解一下南瓜子的好處，一齊「身體健康」地迎接牛年！

南瓜子（白瓜子）在眾多瓜子當中，蛋白質含量較高，鈉含量較少，據早前食物安全中心的抽查結果顯示，黑瓜子每20粒約42千卡。原因是黑瓜子在製造的過程中加入了豉油、八角、五香等炒，因此卡路里比沒有煮過的紅瓜子高一倍和鈉含量較高。中醫師陳俊傑提醒高血壓、糖尿病患者、長者和腎病人士不宜多吃瓜子，特別是多鹽的黑瓜子。若是脾胃較弱、胃不佳的人士，建議每天吃10多粒，否則容易出現胃脹、嗝氣等情況。

南瓜子（白瓜子）的好處

大多的植物種子都偏酸性，唯獨南瓜子偏鹼性，因而南瓜子有助平衡身體的酸鹼值，改善身體狀況。近年亦多見以綠茶煮製的南瓜子，比用鹽製作的黑瓜子更健康。以下綜合MedicalNewsToday和ETimes等報道，總結南瓜子對身體的8大好處。

▼南瓜子除了對心血管有益，預防糖尿病還有什麼好處？（按圖了解👇👇👇）

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1. 有益心血管系統

南瓜子含omega-3，omega-6，纖維及抗氧化劑，這些都是對心血管有益的物質。當中的不飽和脂肪酸能減低體內壞膽固醇含量，同時增加體內的好膽固醇，尤其是omega-3可以防止血栓形成，減低不律不正的風險，藉此降低患上心臟康、中風或者是猝死的機會。而南瓜子的鎂質，則有助穩定血壓。有研究發現，植物種子有效保護循環系統，從而預防冠心病及糖尿病。

2. 預防糖尿病

南瓜子的抗氧化劑可以通過減少氧化應激的狀態，控制身體的血糖水平。曾有研究發現患有糖尿病老鼠因為服用了含亞麻和南瓜子的混合物而有康復的跡象，南瓜子的蛋白質也是好消化，一樣有助穩定血糖水平。

▼除了南瓜子之外，還有什麼拯救糖尿病的蔬果？（按圖了解👇👇👇）

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3. 提升睡眠質素

南瓜子含有的血清素，是一種可以被譽為天然安眠藥的神經傳導物質。同時它亦含有豐富的色胺酸，他是人體必備的胺基酸，能幫助製造血清素，提升睡眠質素。睡前先吃少量南瓜子，是一個簡單又天然的助眠方法。

▼同場加映：以下一起看看吃了可能令你更好睡的幾種食物（按圖了解👇👇👇）

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4. 抗炎

南瓜子含不同的抗氧化劑，例如：維他命E和類胡蘿蔔素等，這一類的物質能夠預防發炎，更可以紓緩關節痛。外國的一項研究發現，患有關節炎的老鼠在使用南瓜子油後，症狀得以紓緩，而且沒有產生任何副作用；相反，老鼠在使用消炎藥的時候，卻出現了不良的副作用。

5. 提升抵抗力

南瓜子含有豐富的抗氧化成分及植物性化學成分，其中的植物性化學成分，可提升免疫力，保護身體免受自由基的傷害。從而預防患上各種疾病的機會，台灣癌症基金會提到，植物性化學成分能抑制細胞從正常狀態轉變成癌細胞，有助防癌。

6. 提升男性生殖能力

南瓜子是吸收鋅質的其中一個來源，根據美國國家衛生院的食物補充品部門指出，19歲以上的男性每日應攝取11 mg的鋅，而研究就發現每100克的南瓜子就含有7.99 mg的鋅。鋅質有助提升男性的生殖能力，同時可預防前列線疾病。南瓜子含有的脫氫表雄酮DHEA(Dehydroepiandrosterone)就更可降低患前列腺癌的風險。

▼你是無肉不歡的食肉獸嗎？如果你特別愛吃肉，可能代表身體缺鐵或缺鋅。（按圖了解👇👇👇）

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7. 減肥

細少的南瓜子富含不同營養和纖維，可令你長期有飽腹的感覺，防止吃過多的情況發生。而且它亦有效幫助消化，促進新陳代謝。

▼同場加映：日本運動科學研究員荒川裕二推薦，平日只要多吃就能提高新陳代謝率，讓瘦身效果更加好的8種食物（按圖了解👇👇👇）

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8. 治肚寄生蟲

註冊中醫師陳俊傑更指南瓜子具有治肚寄生蟲的功效，南瓜子所含的胺基酸驅蟲效果很好，有麻醉寄生蟲的功用，而且可以說是幾乎沒有副作用，比起有副作用的西藥要好。

南瓜子或會致敏

要注意的是雖然罕見，但依然是有對南瓜子敏感的案例。敏感的反應包括：胸悶、出疹及嘔心等，而且敏感可以是後天忽然產生的，當你對此有懷疑，就應該馬上尋求醫生的專業意見，切忌自行診斷。

（參考資料：MedicalNewsToday、ETimes、Verywell）