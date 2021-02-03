黑眼圈｜余德丞勁黑眼圈因哮喘？3款茶飲擊退肝差肺弱4款熊貓眼

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-03 20:27

黑眼圈不單是外觀問題，也不只是睡眠不足所致。曾於2018年踢波時心律不正暈倒昏迷的余德丞，主持節目時面色蒼白，加上嚴重黑眼圈且雙目無神，健康問題令網民大為關注。余德丞解釋，是因哮喘影響血液循環所致。究竟黑眼圈還有哪些成因？黑眼圈原來不只黑色，不同顏色眼圈反映身體什麼問題？有什麼方法改善？

日前Dickson為無綫財經資訊台直播的澳洲職業足球聯賽（澳職）擔任評述員，他亮相時面色蒼白，再加上嚴重黑眼圈而且雙目無神，看起來非常疲憊。（網上圖片）

31歲的余德丞曾被封為新一代無綫男神，也是前香港游泳隊代表，日前為無綫財經資訊台直播的澳洲職業足球聯賽（澳職）擔任評述員，螢光幕前的他面色蒼白，有嚴重黑眼圈且雙目無神，令不少球迷擔心，叫他要好好休息。

▼由於余德丞曾於2018年踢足球時突然暈倒昏迷，情況一度危殆，因此大家對他的健康狀況非常關注。為什麼他的黑眼圈那麼嚴重？（按圖👇👇👇）

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月經不調、飲食不當易有黑眼圈

黑眼圈除了因為睡眠不足，當中哮喘患者因接觸到刺激氣管的物質，令氣管壁周圍的肌肉收緊，導致呼吸困難，因而影響血液循環，形成黑眼圈。

黑眼圈的成因還有很多，中醫張婉蘭曾在訪問中指，黑眼圈成因包括遺傳體質及生理構造、久病體弱或大病初癒、年老、月經不調、睡眠不足、壓力、飲食不當損傷脾胃等，都容易令眼瞼靜脈血液循環欠缺順暢，導致氣滯血瘀，令眼眶周圍特別容易變得瘀暗。由於圍繞眼部的靜脈血管較多，加上眼部的皮膚特別薄，容易透出皮膚底層的色素及血管，令眼周色素較為明顯。

此外，如脾臟功能弱，水濕運化不暢，令皮膚和肌肉缺乏營養，鬆弛無彈性，在臉上則表現為眼瞼下垂，形成眼袋。眼袋大形成黑色陰影，看上去也像黑眼圈。

黑眼圈分4大類

如果你也有黑眼圈問題，不妨照一照鏡，看看自己的眼圈是什麼顏色。雖然我們常說「黑眼圈」，不過，眼圈其實不只有黑色，眼圈顏色的不同，對應臟腑及伴隨徵狀亦有不同。

▼ 黑眼圈4大類型（按圖👇👇👇）

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有黑眼圈的人士可以按照個人身體狀況，嘗試以下三款茶飲，以改善黑眼圈。茶飲做法非常簡單，大多泡或煲10至20分鐘即可飲用，不論在家中或公司亦可飲用。

▼消除黑眼圈3大茶飲（按圖👇👇👇）

除了茶飲外，大家亦可根據不同身體狀況，如需補腎、補肺、補肝等，針對性地吃相關食物，以改善黑眼圈。

▼改善黑眼圈的食物︰（按圖👇👇👇）

黑眼圈的形成很多時是因為眼瞼靜脈血液循環欠暢，因此，透過按壓穴位以增加血液循環，亦有助消除黑眼圈，令雙目變得明亮有神。張醫師建議了6個穴位，每日可按各穴位20至30次，按這些穴位時應有輕微痠脹感覺。

▼消除黑眼圈的6個穴位（按圖👇👇👇）

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要減少黑眼圈形成，首先要有良好的生活習慣，平日盡量放鬆心情、減少壓力，以及多做運動提升整體健康，加速新陳代謝，同時要避免捽眼，以免因太大力拉扯皮膚令眼周皮膚鬆弛，所產生的陰影會加劇黑眼圈情況。

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