糖尿病懶人包｜血糖幾高要食藥？驗幾次啱9須知芽菜比苦瓜更降糖!

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-09 19:45

高血糖易導致糖尿病，以及不同併發症，除了中風、心臟病、高血壓等外，還可能帶來腎病、視力變化、及神經病變。但怎樣才算是糖尿病？幾時要食藥、幾時要打胰島素？如何量血糖才準確？

血糖是否偏高，首先要知道正常的血糖值。飯前飯後量度的數值不一樣，那什麼時候量、一日要量多少次才算正確？篤手指量血糖有什麼要注意？關於高血糖你一定要知的事：

1）高血糖標準

▼ 血糖值幾高才算是高血糖呢？最理想的空腹血值和餐後2小時血糖值是多少？（按圖 👇👇👇）：

《香港糖尿聯會》資料指，血糖值假如處於以下水平，就屬糖尿病

• 空腹血糖值（mmol/L）：7或以上

• 血糖值（偶然或餐後2小時）（mmol/L）：11.1或以上

• 糖化血紅素 (%)：6.5或以上

2）高血糖症狀

▼ 高血糖有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

血糖過高的時候，可能會表現非常渴，不斷解尿，口乾舌燥，覺得餓，口氣不好，視力迷糊，噁心嘔吐，心跳加速等症狀。

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3）血糖檢驗有什麼要注意？

▼ 驗血糖時，除了跟足血糖機的使用說明及步驟，亦需留意其他注意事項。下面就為大家列出十大檢驗血糖須知（按圖 👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

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4）血糖檢驗每日幾次？

▼每日檢驗血糖的次數，視乎你的血糖值有多高？食藥患者和打胰島素針患者檢驗血糖的次數也有不同？（按圖 👇👇👇）：

較常見須增加篤手指的原因還包括：

剛展開新生活（如新工作、改變工作時間 ）、出現感染或外遊、剛更改藥物劑量、飲食及運動方面正進行調整、糖化血紅素有惡化趨勢、計劃懷孕或於妊娠期間

每個人篤手指驗血糖（自我監測血糖）所需次數和時段都未必相同，因此最好諮詢醫生意見。

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5）高血糖高危人士

高血糖除了有可能是遺傳外，也可能是因為由飲食運動等生活習慣所造成，如果習慣吃太多、不運動，攝取過多熱量或是體內有過多的脂肪，都會讓胰臟過度工作，造成胰島素阻抗，令血糖值維持在高水平。

另外壓力也會讓身體內分泌失調，導致腎上腺素、皮質醇等壓力荷爾蒙過度分泌，同樣會造成胰島素阻抗，增加高血糖的風險。

▼ 同場加映：15條問題檢測糖尿病風險，你中了幾條？是否為糖尿病患的「候選人」？（按圖 👇👇👇）：

+ 10 + 10 + 10

除了體質無法改變之外，生活習慣、壓力都是可以靠自己來改善的；如果15條因子中有3條符合，很可能就是糖尿病患的「候選人」，如果符合5條以上，可能已經是糖尿病前期而自己不知道了。

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6）高血糖會引致什麼病及併發症?

▼ 糖尿病可引發不同併發症（按圖 👇👇👇）：

《香港糖尿聯會》資料指，糖尿病可引發慢性併發症，包括主要是血糖長期過高引致損壞心血管疾病，如心臟病和中風。另外，亦有機會導致微血管和神經系統疾病，包括腎衰竭、視網膜病變、 白內障及青光眼引致失明；足部周邊血管病變及神經系統病變，引致感染、潰瘍、壞疽而導致截足（俗稱糖尿腳）。

7）高血糖必須食藥治療？

若已確診糖尿病，想只藉着不吃甜或澱粉類食物來控制糖尿病，是不可行的。吃藥的目的是為了矯正血糖代謝的異常，改善胰島素的功能。不過就算有用藥，糖尿病患者也應該要注意飲食，控制血糖。

只有仍屬糖尿病前期的患者，才有可能透過從生活、飲食、運動等各方面，養成良好的習慣來避免惡化。患者應聽從醫生的診斷，接受適當的治療。

一型糖尿患者必須注射胰島素，而二型糖尿病人，則視乎不同情況，需要服用一種或多種非胰島素藥物。 但在以下情況亦會需要注射胰島素：如急性高血糖併發症、嚴重感染、腎功能衰竭、手術前後、懷孕期間或當非胰島素藥物未能有效控制血糖時等等。

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8）高血糖可多食什麼食物改善？

▼ 日常可多食以下食物，有助改善高血糖（按圖 👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

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9）降血糖方法

▼ 除了多食助降血糖的食物外，還有哪些降血糖方法？（按圖 👇👇👇）：

+ 7 + 7 + 7

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