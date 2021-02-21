中風｜1分鐘眨眼幾下過多？中風帕金遜8原因狂眨眼1招冇效要小心

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-02-21 11:35

眨眼頻密竟然是病徵之一？眼乾、敏感、異物入眼和帕金遜症等也會導致過度貶眼，眨眼過度除了引起不適，還會影響外觀。成年人一分鐘眨多少次眼是正常？怎樣才算是過度？何時需要求診？眼藥水、熱敷眼睛有用助紓緩嗎？ 撰文：眼科專科醫生湯文傑

眨眼是一種正常的生理現象，且非常重要，但它的重要性往往被忽略。初生嬰兒很少眨眼，他們通常只是睜大眼睛。隨著神經系統的成熟，眨眼頻率會逐漸增加。

眨眼可以防止灰塵或任何微細物體進入眼睛，但眨眼次數密便可能是患病了。（電影截圖）

眨眼有什麼作用？

防止微細物體入眼

眨眼最主要是具有保護作用，能防止灰塵或任何微細物體進入眼睛，並遮擋突如其來的強烈光線。

保持眼睛濕潤

通過眨眼的動作，可將淚膜散布在眼球表面，保持眼睛濕潤，這對眼球的健康有至關重要的作用。

幫助放鬆精神

眨眼的動作並不單純為了保護眼睛才出現，例如說話、緊張、痛苦也可能不停地眨眼，幫助精神放鬆，但這不是必然的，因為對某些人來說，不停眨眼反而會愈來愈緊張。

每分鐘眨眼多少次要注意？

值得注意，若成年人過度眨眼，有可能反映出一些嚴重的健康問題。成年人每分鐘眨眼約14至17次，大家可自行計時數一下有否超過這次數。另外，只要自覺眨眼過多，或眨眼令自己不適，不論有否多過每分鐘14至17次，也可找眼科醫生進行檢查。

若然身體更出現一側麻木或無力、言語或視力障礙、突然劇烈頭痛或劇烈嘔吐等，更須盡快求診！

▼過度眨眼的可能原因：（按圖 👇👇👇）

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1. 過度使用電話或電腦出現眼乾

過度使用電話或電腦出現眼乾，也會導致過度眨眼，因為眼睛要反射性地多眨眼增加淚水分泌滋潤眼球表面。

2. 過敏

由於過敏反應引起，在小朋友身上也很常見。

▼ 同場加映：感冒和過敏的分別（按圖 👇👇👇）

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3. 眼睛中有異物

向內生長的眼睫毛也屬於異物，這些異物會摩擦眼球前方，有機會引起角膜磨損，因此身體要藉眨眼來增加淚水分泌，試圖把異物沖走。

▼ 同場加映：異物入眼正確處理方法（按圖 👇👇👇）

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4. 中風

通常除了過度眨眼，也會伴隨其他中風症狀，包括身體一側麻木或無力、言語或視力障礙 、突然劇烈頭痛或劇烈嘔吐，以及其他肌肉症狀等。

▼ 同場加映：中風症狀（按圖 👇👇👇）

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5. 帕金遜症

帕金遜症是常見於50歲以上群組的腦細胞退化疾病，患者更會出現動作僵硬、緩慢或顫抖。

6. 眼瞼痙攣

一般是由於異常的神經刺激，導致眼部肌肉痙攣性收縮，引致眼肌張力障礙，常見於50至70歲之間的人士，嚴重程度人人不同，但嚴重程度有機會逐步增加，並且在疲勞、焦慮、被強光照射、遇大風或灰塵、駕駛車輛等情況下變得更明顯。

7. 妥瑞症（Tourette syndrome）

妥瑞症是一種自主神經疾病，患者除了控制不了眨眼，也會有其他不自主的小動作，例如扮鬼臉、鼻子抽動、搖頭晃腦等。

8. 藥物引起遲發性運動障礙

某些精神科藥物（例如精神分裂症、躁鬱症藥物）引起的遲發性運動障礙，引起一組肌群不自主的節律性重複運動。

熱敷眼睛可否紓緩過度眨眼的問題？（Gettyimages／視覺中國）

眨眼過多的治療

治療過度眨眼，最重要是對症下藥，針對引起過度眨眼的原因進行治療。若眨眼非常頻密，影響正常的工作或生活，可考慮用肉毒桿菌毒素注射治療眼瞼肌痙攣，以放鬆所涉及的肌肉，研究顯示有助90%以上的過度眨眼患者得到明顯緩解。

眼藥水、熱敷眼睛有助紓緩？

絕大多數情況下，過度眨眼可透過簡單的非處方眼藥水、人造淚水等改善。熱敷眼睛也可嘗試，可早晚各以溫熱毛巾敷眼瞼表面10分鐘。但如果情況沒有改善，建議諮詢眼科醫生，作適當檢查及治療。

眼科專科醫生湯文傑（撰稿人授權提供）

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