噁心｜起床想吐暗藏身體5大警號　鼻炎多飲水空腹吸煙增患癌風險?

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-23 08:02

相信不少人都有過早上起床後感覺到噁心想吐的經驗。為什麼會噁心想吐呢？導致噁心想吐的因素有很多。別大意！這可能是身體給你的警訊，以下有幾種原因，告訴你！

▼早上起床噁心想吐，可能是身體給的5大警號（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 慢性胃炎：特徵是腹部有飽滿感，有時會腹痛、拉肚子。

因胃炎引起嘔吐，導致反胃，久而久之，會導致胃擴張。胃擴張是吃完東西後胃部擴張，胃弛緩與胃下垂皆因為這個原因而起。

改善：避免強烈刺激性的食物，細嚼慢嚥

2. 慢性咽喉炎：想清嗓，又咳不出

清晨噁心反胃是慢性咽喉炎的症狀之一。慢性咽喉炎是指慢性感染所引起的瀰漫性咽部病變，多發生於成年人，常伴有其他上呼吸道疾病。

改善：多喝水，減少刺激性的食物，減少咖啡、茶飲與甜點等。

3. 鼻炎、鼻竇炎：黏稠分泌物倒流口腔

早晨時，鼻炎、鼻竇炎的膿性黏稠分泌物倒流口腔，有時候也會引起噁心感覺，在刷牙時表現最為明顯。

改善：注意空氣中的濕度，如果太乾燥，會影響黏液纖毛運動。注意空氣的品質，如抽煙、二手煙、污染空氣、或者塵蹣花粉等過敏原的刺激，都會造成鼻腔黏膜腫脹，影響黏液纖毛運動。充足的睡眠，增加免疫力。補充足夠的水分對於稀釋分泌物或化痰，比任何的藥物都有效。

4. 胃酸倒流：胃酸容易逆流

胃酸倒流（又稱胃食道逆流）是因為下食道括約肌的張力鬆弛，造成關閉不緊，使得胃裡的胃酸或氣體容易跑到食道裡。有些人因為晚上睡時平躺的姿勢，讓胃酸容易平順地逆流到食道裡。

改善：調整生活方式。飲食清淡一點，減少脂肪攝取，晚餐不要吃太飽，睡前4小時不宜進食，避免吃宵夜。

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5. 吸煙：起床後空腹吸煙

空腹吸煙會給咽部帶來刺激，造成噁心乾嘔。學術雜誌《癌症》（Cancer）先前連續發表兩篇論文指出，起床後很快就開始吸煙，將顯著增加罹患肺癌及頭頸部癌症的危險，但所謂「起床後吸煙更有害」的結論看上去也是滿好笑的，但研究結果卻告訴我們，起床後半小時內就吸煙還是1小時後再吸煙，罹患癌症機率有非常顯著的差異。

改善：控制煙癮，別一起床就空腹吸煙

其他還有一些生理原因像是：

吃得太油膩：經常吃一些油膩的食物，難免會影響人體正常的消化功能，而是早上起來後就會有噁心乾嘔的情況發生。這種情況就是要調整飲食，以清淡為主，避免過度油膩，吃一些容易消化的食物，同時，要避免喝太多酒。

懷孕：早孕的一個信號就是，新媽媽們會有孕吐反應，而且在每天早晨噁心想吐會更加明顯。

月經來前：部分女性在月經來前，會出現伴隨著噁心的感覺，如果不是經常這樣，不用過多擔心。來月經之前，放鬆身心，吃一些溫性的食物，注意保暖腰腹部。

如果不適的感覺持續很長一段時間，建議尋求醫生協助找出原因！

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