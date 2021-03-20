抗癌飲食｜3合1黑白豆穀漿抗炎降膽固醇　附25款穀類早餐糖分排名

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-20 10:02

現代人生活忙碌又緊湊，你正愁早餐不知道喝什麼才健康？營養師指出，全穀食物有助於抗癌、抗炎、降低膽固醇、還有提供元氣等營養好處。不妨試著用豆類、全穀類、堅果類這三種一起打成一杯豆穀漿，不僅暖胃又營養！營養師公開食譜搭配，教你怎麼做。

「全穀米飯」膳食纖維、蛋白質、維他命B雜豐富

現代人生活步調快，不僅三餐不定時，也常在外吃飯。另外，焦慮情緒與工作壓力也容易造成腸胃功能失常，營養狀況變差。台灣癌症關懷基金會營養師陳冠蓉在Facebook「蓉媽咪營養師健康寶典」中指出，「全穀米飯」是三餐主要熱量來源，不僅比麵包、麵條來得容易消化吸收，所含的植化素、膳食纖維、蛋白質、維他命B雜、微量礦物質也較為豐富。

此外，全穀食物也有助於抗癌（炎）、降膽固醇、抗老化、提供元氣等營養好處。如何每天都簡單攝取到全穀食物？陳冠蓉提到，自己家中雪櫃都會準備蒸熟的黃豆、黑豆，以便快速製作暖胃豆漿。

豆類＋全穀類＋堅果類 打成一杯營養豆穀漿

陳冠蓉分析，豆穀漿的營養價值高，其正是利用「豆類＋全穀類＋堅果類」三種元素來製作，豆類提供蛋白質，全穀類提供好熱量，堅果類提供單元與多元不飽和脂肪酸與礦物質，三種食物皆含豐富植化素，一起攝取，營養互補且特別好吸收。另外，溫熱的豆穀漿也能增加體溫、促進血液循環，達到提升代謝率的效果，所以也適合想減重的族群作為代餐。

▼抗癌食譜：暖胃三合一豆穀漿（點擊下圖看清！👇👇👇）

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抗癌食譜：暖胃三合一豆穀漿

1.【三合一高鈣黑豆漿】

營養分析：熱量218kcal、蛋白質13.3克、纖維7.2克

食材：1人份 熟黑豆：約50克（生20克） 紫米飯：約50克（生20克） 黑芝麻粒：1平湯匙（10克）

做法：將以上3種食材放入攪拌機，加入熱開水約350cc，攪打1.5-2分鐘即可。

2. 【三合一抗炎黃豆漿】

營養分析：熱量190.6kcal、蛋白質9.7克、纖維15.8克

食材：1人份 熟黃豆：約50克（生20克） 糙米飯：約50克（生20克） 核桃：2顆（7克）

做法：將以上3種食材放入攪拌機，加入熱開水約350cc，攪打1.5-2分鐘即可。

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