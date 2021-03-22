心臟病｜面有這2條紋易患心血管病？1杯川七丹參茶護心排鈉減壓！

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-22 10:02

心血管疾病很要命，很多人都會擔心；而歐洲心臟學會的研究發現，臉上兩個地方有皺紋，心血管風險可能比較高，對此觀點，醫師也提出解釋。另外，中醫推薦一款茶飲「護心金不換」，作為日常養生保健呵護心血管。

▼抬頭紋與耳垂皺紋跟心血管疾病有關？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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歐洲心臟學會曾發表一項研究，他們發現臉上有兩個地方的皺紋，跟心血管疾病有關係，一個是「耳垂皺紋」，另一個是「抬頭紋」。針對此觀點，台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄解釋，這種研究在醫學上稱為「觀察性研究」，也就是研究人員是觀察這些人，並沒有主動去介入影響他們的皺紋。而這種觀察性研究，在醫學上還沒有文獻證據等級可以說明有抬頭紋的人等於有心血管疾病。

不過，有一種說法大家可以參考。陳欣湄表示，人體心血管的彈性，是需要很多膠原蛋白的纖維，或是血管的一些彈性纖維，而這些纖維在皮膚上也會表現，所以若讓皮膚有彈性的纖維減少了，就會出現皺紋，這時回頭去推測身體的心血管，可能也是屬於老化的狀態。另外，當你身體上的紋路比你同年齡層的還要更多，代表你的氧化壓力太高，此時不僅是心血管，身上任何地方都有可能出事。

心血管疾病者多外食，解壓力排鈉喝「護心金不換」

西醫也認為，「煙酒習慣」是心血管疾病的危險因子之一。而中醫觀點則認為，就算不煙不酒，也會有心血管疾病風險，台灣中醫師鄒瑋倫指出，現代人外食頻率高和壓力緊張工作，都會讓心血管突然間發病。

要排除壓力排鈉，保護心血管，中醫師鄒瑋倫推薦民眾可以煮一款「護心金不換」茶飲來喝，材料有：川七5克、丹參5克、桔餅3顆，用熱水泡成一壺茶。

服用高血壓或心血管藥物的病人，吃川七要注意！

鄒瑋倫說明，「川七」在古方（古代流傳下來的藥方）又叫做「金不換」（很珍貴的意思），只要一點點川七，對於軟化血管和保護心臟就很有效果；而「丹參」本身可以去活血、行血，加上川七則是在保護心血管和降血脂，降低壞的膽固醇。「桔餅」則是桔子去曬乾而成，桔子裡面有一個陳皮乾，陳皮的維他命P會讓微血管的小血管壁，起到保護作用，三種中藥搭配起來不會太苦。

鄒瑋倫提醒，川七本身價格高，放一點點就好，若有在服用高血壓或心血管藥物的病人，一定要詢問過醫生，因為若造成血行太過速的話，恐還是會有出血的風險。

▼同場加映：法令紋反映什麼？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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