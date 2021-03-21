手麻痺｜睡醒手麻或中風更年期7大可能　枕頭太高易致心臟衰竭？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-21 10:02

一覺醒來發現手麻掉了，把手甩一甩就當沒事了嗎？如果你經常有手麻的狀況，可別小看它。手麻的狀況可大可小，可以是循環不良造成，但也可能是疾病所導致的。有什麼原因會導致睡醒後手麻呢？以下就告訴你7個可能的原因。

▼七種原因可能造成睡醒手麻現象（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 更年期症狀

進入更年期的婦女有時候也有手麻的現象，相較於很多令人討厭的症狀，「手麻」大概只是最輕微的一種了，而且隨著更年期的結束，手麻現象就會隨之消失。

2. 頸椎病

頸椎病除了有手指麻木、感覺異常以外，還伴隨其他症狀，比如頸肩部骨肉痠痛，上肢有放射痛或活動障礙等。

3. 腕隧道症候群

腕隧道症候群（又稱：腕管綜合症，俗稱「滑鼠手」）是職業傷害中最為常見的周邊神經病變之一，由正中神經經過腕道時受到壓迫所致。腕隧道症候群好發於職業性搬運、托舉、扭擰、捏拿等工作的人群中。早期症狀以手麻為主，尤其是拇指、食指及中指。也有病人感覺五指全麻或局限在中指，或者中指及食指，也常會伴隨手刺痛感或無力。這種痛也會放射到手背及肩膀，有些病人半夜常被麻醒，或者騎車中突然手麻。後期神經受到嚴重傷害時，會有肌肉萎縮、手無力、感覺喪失等現象。

▼台灣節目《健康2.0》提出一個方法，可30秒自我檢測滑鼠手：（按圖👇👇👇）

4. 中風

引起手麻的另一常見疾病便是中風，雖然手指麻木不一定會發生中風，但對於年齡在40歲以上的人來說，如果經常出現頭痛、眩暈、頭重腳輕、肢體麻木、舌頭發脹等症狀，患者平時又有高血壓、高血脂等疾病時，應多加以注意，警惕中風的發生。

5. 姿勢不對

睡覺姿勢不對，比如將手壓在身體下面，時間長了影響血液循環，導致手麻。

6. 枕頭問題

枕頭墊太高也會導致血液不循環，導致手腳發麻。而且如果你喜歡睡高枕頭，也要特別留意心臟衰竭的問題，因為心臟衰竭可能是一個長久而緩慢的過程，但在日常生活中，其實早就有跡可循，枕頭愈睡愈高就是一個警訊。

7. 其他疾病

心腎疾病也會引起手指發脹，一般伴有臉腫或腿腫，糖尿病患者也可出現手腳麻木和感覺異常等症狀。如果你懷疑自己有這些疾病，需要做尿檢、血糖等相關檢查，以便確診。

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