減肥｜體脂磅計脂肪率一文看懂　早晚測量結果不一樣2個時間最準

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-12 12:39

最近的體重計，很多都具有「體脂肪計測」、「身體組成計測」的功能。不只是體重，還可以測出體脂肪、肌肉、骨骼、水分等身體組織的成分，計測體脂肪方式就跟體重計一樣，只需站上去即可。但你知道怎麼量體脂肪最準嗎？

▼體脂計如何測出體脂肪？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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東京理科大學理學部第一部物理學科教授川村康文指出，大部分的體脂肪計所採用的，都是一種名為「生物阻抗分析法」的計測方法。所謂的阻抗，也就是電阻的意思；生物阻抗分析是藉由對人體通電，並測量電流通過的困難度來計算體脂肪率的，而用來表示電流通過難度的單位，就是電阻值。

肌肉含有較多的水分，所以電流較容易通過；而脂肪幾乎不含水分，所以電流不易通過。換言之，肌肉愈多的話，電阻就愈小；而脂肪愈多的話，電阻愈大。生物阻抗分析就是運用這個性質來計測體脂肪的。

體脂肪計測結果 靠大量資料對照

川村康文表示，具體來說，體脂計會利用腳踏板上的金屬片（電極）對人體通過微弱的電流，然後測量人體的電阻值。因為電流非常微弱，所以對人體沒有危害。

此外，在測量體脂肪之前，還需要先輸入測量者的年齡、性別、身高等數值。這是因為每個人肌肉和體脂肪的含水量，會隨年齡和身高、運動習慣等等而異。所以，體脂肪計是在輸入大量男女老幼的資料後，再對照該資料與測量者的體重、電阻值進行修正，然後再推算出體脂肪率的。

為什麼每次測量體脂肪 結果都不太一樣？

明明都是同一天進行測量，但有時我們測出來的體脂肪率卻會不一樣。這是因為你在測量時，可能正好是人體內的含水量不穩定的時段。

早上、中午、晚間、飯前、飯後、入浴前、入浴後，人體一天不同時段的含水量變化很大，所以電流通過的難易度也會變動。例如剛吃完飯時，由於體內增加了不少水分，所以體脂肪率通常比較低。相反地，剛運動完時因為流汗等原因，身體排出水分，所以量出來的體脂肪率會比較高。

晚餐前、入浴前，這兩個時間量體脂肪最準

川村康文強調，用體脂肪計測量體脂肪，最適合的時段是晚餐前或入浴前。因為測量結果會受到測量的時間段和身體狀況變化影響，所以要想正確地檢查體重和體脂率的推移，應該盡可能在相同時間段、相同的生理狀態下計測。

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本文摘自：《生活中無所不在的科學：解答日常的疑惑》 川村康文著

【本文獲「TVBS」授權轉載。】