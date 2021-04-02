每日3分鐘｜膝痛軟骨無關可能關節囊僵硬　1招練柔軟齋坐唔郁都得

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-02 20:00

膝痛問題困擾很多人，甚至影響日常生活及工作。不少人以為軟骨減少是膝痛成因，不過原來關節囊的柔軟度也是重要的影響因素。香港開電視外購節目《健康原因明白晒》其中一集指出，一個簡單動作就可以改善因關節囊僵硬而引致的膝痛問題。

膝痛是常見都市痛症之一，其中一個成因可能與關節囊僵硬有關。（影片截圖）

膝痛是常見都市痛症之一，受膝痛困擾人士平日走路、行樓梯時都會感到疼痛。

若膝蓋的軟骨減少，膝關節的骨頭會變形，形成退化性膝關節炎，不過，退化性膝關節炎患者不一定會有膝痛問題。《健康原因明白晒》節目中，新澙醫療福祉大學大森豪教授近38年來在松代調查1000人的膝蓋，膝關節炎一般可分為3種情況，分別是正常、初期及嚴重。有嚴重膝關節炎人士中間的軟骨差不多完全磨蝕，很有可能引發炎症。

不過，大森豪教授發現，53%重度的患者也不覺得疼痛，而明明不是很嚴重的人（如初期患者）卻有機會感到很疼痛，連半蹲也有困難。

關節囊是什麼？

因此，除了軟骨減少之外，還有其他因素影響膝痛問題，就是關節囊的柔軟度。

▼關節囊知多啲！（按圖 👇👇👇）

關節囊一直包著關節、骨頭四周，組織裏面含有關節液，就像潤滑劑，令膝蓋屈曲和伸直時更順暢。關節囊四周柔軟的部分有很多痛覺神經會通過，當關節囊變硬時，即使只有少許活動，也會感受到劇烈痛楚。關節囊變硬的成因主要因為年齡增長及軟骨疼痛導致發炎，波及四周組織。

小林奈奈右邊膝痛逾20年，由於膝蓋痛愈來愈嚴重，以致在家中也要設置升降機。（影片截圖）

節目中一位女士小林奈奈右邊膝痛逾20年，工作時需要坐下，起來也有點痛，走路變得很麻煩，明明路上很平坦，什麼也沒有，但也會突然跌倒。由於膝蓋痛愈來愈嚴重，以致在家中也要設置升降機，她擔心自己最後要坐輪椅，於是嘗試做一個醫生建議的簡單動作，一個月之後，一直以來的痛楚幾乎完全消失，關鍵就是令膝關節囊回復柔軟。

▼簡單檢測關節囊柔軟度（按圖 👇👇👇）

如關節囊變硬，膝蓋變得難以伸直和屈曲，屈曲時腳跟不能碰到屁股。

關節囊拉筋療法

節目中引述東京女子醫科大學的研究指，53宗膝蓋痛患者嘗試關節囊拉筋療法，兩個月後，大約一半人的膝痛有改善。因關節囊僵硬而膝痛的人士，持續做就很有效，由於動作簡單，即使不喜歡做運動的人也容易做得到。

▼減膝痛動作（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1.腳伸直坐在地上，大腿肌肉用力，保持5秒，之後放鬆

2.如做不到可以在膝蓋下面放一條毛巾，然後想像壓扁它

3.加強版：將毛巾放在腳跟，令膝蓋下面彎曲更多，加深伸展

4.如不能坐在地上，可坐在椅子上，伸直一隻腳，腳跟掂地，之後大腿用力，保持5秒，再放鬆

以10次為1組，1日做2-3組，早上或晚上做。如果膝蓋發熱、腫脹等，請立即停止並諮詢醫生。

關節囊拉筋療法有助令關節囊變軟，減輕痛楚。要預防關節囊僵硬復發，亦可以多做走路之類的帶氧運動，減輕體重，減少膝蓋負擔，以及做深蹲肌肉訓練，幫助固定膝蓋，防止膝痛。

▼同場加映：深蹲正確怎樣做？哪些地方要特別留意？（按圖 👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

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