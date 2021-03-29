癌症｜大腿內側瘀青多久不退可能肝癌血癌？凝血功能異常4大原因

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-29 17:53

每個人都有碰撞到身體瘀青的經驗，不過聽說大腿內側的瘀青可能是重大疾病、癌症徵兆？台灣彰化基督教醫院血液腫瘤科醫師林敬業表示，大腿內側是全身最不容易碰撞傷到的部位，如果發現這裡莫名出現瘀青，而且1、2星期還不見消失，就要小心了。

大腿內側是最不易碰撞傷部位

林敬業說，其實全身每個部位莫名其妙瘀青很久不好，都要提高警覺，但是大腿內側的瘀青更要嚴陣以待。因為全身上下各個部位，手臂外側易擦撞、內側易摩擦，大腿外側易擦撞、小腿易撞傷，胸部容易撞挫傷，連頭臉都很容易磕撞到。唯獨大腿內側包在身體中間，除非是練習跳鋼管舞、在學校爬桿比賽，或是廟會「搶孤」要用大腿內側夾著上杆，不然大腿內側真的很少會碰瘀傷。

身體大片瘀青久久不退都要小心

所以一旦發現大腿內側不明名原因出現大片瘀青，而且1、2星期也不見消退，就要很小心。林敬業說，如果是大範圍的部位瘀青，或是不明原因就瘀青，都要特別留意。尤其要注意瘀青消退的速度最重要，如果瘀青久久不退，顯示身體止血系統異常，可能有肝硬化、肝癌、血癌等血液疾病。

▼肝臟疾病9大徵兆（按圖👇👇👇）

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止血系統出狀況，問題多

止血系統的問題還分為血小板問題和凝血功能問題。林敬業說，血小板數量不足可能是免疫性問題引起血小板低下或血小板功能異常。血小板低下可能是紫斑症，或是肝病造成的血小板生成激素降低、脾臟腫大引起血小板生成不足。也可能是血癌引起造血功能問題引起。

血小板問題有關的疾病

如果是血小板功能問題，目前常見的是因為心血管疾病服用抗凝血藥物，抑制血小板的凝血功能。而腎功能低下的人因為影響造血，也容易出現血小板凝血功能異常現象。

凝血功能異常的疾病

如果是凝血功能異常，因為凝血因子種類多，必須驗血詳查是哪個凝血因子的問題。第一個常見的原因是肝臟功能異常影響凝血因子的功能，第二常見的則是因心臟瓣膜疾病或心律不整服用的抗凝血藥物引起。其他還要考慮血友病等血液疾病。

發燒、貧血是白血病常見症狀

如果是白血病造成骨髓造血功能障礙，致使紅血球、血小板等其他血液製造障礙，患者除了容易瘀青不退，也很容易出現貧血的狀況。林敬業提醒，尤其白血病的患者雖然白血球數量異常升高，但都是功能不全的問題白血球，缺乏防病抗病的作用，患者會有莫名發燒的狀況。如果常瘀青、刷牙流血，又常莫名發燒，千萬別忽略了。

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白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。白血病患者會有什麼症狀呢？治癒機率又有幾高呢？（按圖）：

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