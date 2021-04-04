護眼｜花生甜椒5款食物護眼防白內障　防眼退化牛豬有更好替代品?

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-04-04 10:00

眼睛的保健到底要如何開始？要怎麼樣做才能夠擁有一雙美麗又充滿智慧的漂亮雙眼呢？其中，眼睛平時最需要攝取的營養素為維他命A、維他命C、維他命E、Omega3脂肪酸、類胡蘿蔔素、礦物質、脂肪酸和抗氧化劑。雖然看起來五花八門，但是上述大部分的營養素都能從蔬菜水果和大自然中獲得，因此，不如從下次去超市從下列這5樣開始挑起，買起來適合你眼睛最喜歡吃的食物吧！ 文：Kai Shih 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼5種有助保健眼睛的食材（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

1. 甜椒：

甜椒富含維他命C，這種維他命是維持好視力的關鍵養分；除此之外，甜椒對眼睛內的血管也有保健的好處，根據科學研究顯示甜椒能罹患降低白內障（Cataracts）的風險，而且這類型的蔬菜也富含大量抗氧化劑和其他維他命，這些都能夠有效地保護眼睛。不僅如此，甜椒除了可以生吃，烤肉時又可以搭配肉類一起吃，除了色香味俱全外，還能增添擺盤的色調，可以說是讓你不無聊的保健眼睛的最佳夥伴！

2. 葵花籽與其他種籽：

根據美國農業部（United States Department of Agriculture）的推薦，一份燕麥裡的葵花籽或杏仁果，已含每日人體所需的維他命E含量。而且部分研究發現，維他命E與其他營養素會減緩老年性黃斑部病變（Age-related macular degeneration, AMD）的形成，因此，平常食用葵花籽能夠有效預防白內障，而榛果和花生則有助於保護你的眼睛。

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+ 5 + 5 + 5

3. 深綠色蔬菜：

深綠色蔬菜的維他命A則能有效降低罹患慢性眼疾的風險，如老年性黃斑部病變與白內障。除此之外，小葡萄乾和菠菜，含有多種的維他命C和維他命E，綠色蔬菜則含有葉黃素和玉米黃質類胡蘿蔔素。不然，愛吃菠菜的大力水手，除了力大無窮之外，你有看過他戴上眼鏡嗎？

4. 三文魚：

三文魚身上的營養物質可以保護視網膜而且預防失明，而人類的視網膜，平時需要攝取兩種Omega-3 脂肪酸：DHA與EPA；這兩種脂肪酸，可以在富含脂肪的魚類，如三文魚、吞拿魚等身上找得到，因此，若缺乏脂肪酸而導致眼睛乾澀，多補充富含脂肪的魚類對您最好。至於Omega-3脂肪酸則能維持眼睛的水份而且能對抗黃斑部病變與青光眼（Glaucoma）。醫師也都推薦每周至少吃2次魚。

5. 瘦肉：

瘦肉富含人體所需的養分，如鋅、鉀、蛋白質和鐵。鋅能將維他命A由肝臟運至視網膜，對於人體視網膜而言是非常重要的礦物質，而且鋅也會製造黑色素保護眼睛並刺激酵素酶的生成，這些都眼睛健康有關。至於鐵則是能預防眼睛退化，讓老年人依然保有水亮亮的眼睛。所謂瘦肉，如雞、鵝、鴕鳥等，都非常推薦來取代牛、豬和綿羊等紅肉。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：5種平民食材～讓您保健眼睛免煩惱】