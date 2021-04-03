體溫｜發炎脫水堅果7原因體溫升高　4種食品消暑唔只西瓜仲可以搽

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-04-03 19:37

一般來說，成人的平均體溫為攝氏36.5-37.5度，因為我們的身體有體溫恆定調節機制，環境炎熱時，體內的下視丘和自律神經系統會自動調節體溫，使體溫保持在一定的水準。但有些情況，身體可能會無法順利調節體溫。以下介紹容易導致體溫升高或過高的原因，以及幫助身體排熱的食物。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

導致體溫升高的7個原因

1. 脫水：身體若有脫水症狀時，會因不易排汗而難以降溫。

2. 做劇烈運動：肌肉用力時，會加速血液循環，並產生大量的熱量。

3. 感染發炎：受到病菌入侵體內時，會造成身體發炎，並可能有發燒的現象。

4. 吃含高油脂、蛋白質和咖啡因飲料：除了油炸食品外，堅果、肉類和其他高蛋白食物，以及含咖啡因或酒精的飲料，都會使體溫升高。

5. 穿緊身人造纖維衣：人造纖維的透氣度較差，且若穿著緊身剪裁，更不利身體散熱。

6. 服用藥物：如某些抗生素（Antibiotics）、鴉片類藥物（Opioids）和抗組織胺（Antihistamine）等藥物，也易使體溫升高。

7. 罹患某些疾病：如關節炎（Arthritis）、白血病（Leukemia）等，體溫會偏高。而甲狀腺機能亢進（Hyperthyroidism）的患者，身體會因分泌過多的甲狀腺激素（Thyroid Hormone），而使代謝亢進，造成體內的熱能增加。

一般來說，要避免體溫過高，先要讓體內保有水分，而除了多喝水之外，也可藉由以下天然食材來降溫消暑：

▼調節體溫排熱的4種天然方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 吃含水量高的蔬果：例如哈密​​瓜、西瓜等水果，或芹菜、青瓜等蔬菜，都是富含水分，很好的清熱食材。

2. 喝椰子水：椰子水富含維他命、礦物質和電解質，除了有益健康，還有助排熱、消暑，但消化功能較弱、有痛經的女性，及手腳容易冰冷等人，不適合喝椰子水。

3. 喝薄荷茶：薄荷含有大量薄荷腦（Menthol）成分，具有涼爽的特性，且喝熱或冰的薄荷茶都有助於散熱。雖然喝熱茶可能會讓人感覺更熱，但是因為可促進排汗，所以能幫助降低體溫。

4. 塗蘆薈汁液：蘆薈除了可在輕微燙傷時用來外敷之外，將蘆薈的黏液塗在皮膚上，也可達到清涼排熱的效果。建議使用前，先將新鮮蘆薈或蘆薈液放在冰箱裡冷藏後再塗抹，降溫效果會更好。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：調節體溫排熱！善用這4種天然食材】