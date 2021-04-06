防疫｜手機比馬桶髒400倍！屏幕細菌可致敗血症3疾病如廁忌玩手機

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-04-06 08:02

之前和人通電話，從話筒中傳來大便掉落馬桶聲音，記得我也常常和某些女生說話，但聽到沖水把手拉下的沖水聲音，害我都不好意思打電話了！美國做過調查，有75%的人上廁所使用手機，其實亞洲人也是有70%以上的人在上廁所使用手機。而你，是不是，其中一個呢？ 撰文：黃軒（台灣註冊醫師）

廁所內的環境

我們廁所內的環境，是很適合細菌生存的，這包括了你拉下沖水把手時，反反覆覆噴出的無數的糞屎和細菌，這些糞屎和細菌，只要有人進入廁所使用，它們就可以飛掦在廁所的周邊環境。

我們的糞便細菌，一次可以在你的手、廁所的物體表面上存活數小時，尤其是在遠離太陽光的較熱溫度的環境下（你大便時，肯定不會對着太陽光直射下，才能大便？）。再通過你不知覺的亂觸摸，可以輕鬆地將這些還活著的糞便細菌，轉移到門把手、你的手機，還有你的手指頭上，你相信嗎？

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手機的環境

大部份細菌，都是嗜中溫的 ( mesophilic），就是最大的菌落生存溫度，範圍約20-45°C。手機的研究發現，我們使用智慧手機的溫度，其表面的正常條件下約有25-32°C。而在充電時、通話時、在廁所打手遊時、在無聊滑Facebook或Instagram時，這些使用手機情況下，你的手機溫度可能會達到37-43°C，而這正是細菌在手機繁殖的最有利的條件。

一些女生，會攜帶手機在她們的手袋中，科學另一項研究報告說：手機，如果包裝在手袋內部區域（暗暗的，溫溫的，你的皮屑、你的汗水或手濕濕的指頭…），提供了細菌繁殖的更好的地方呢。

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手機在廁所的研究

英國研究

倫敦熱帶醫學和衞生學院在英國12個城市，做了390個手機和手指的細菌研究發現：95%的人在上完廁所後都宣稱自己有用肥皂洗手。

但是實際上，他們的手機上，92%滋長出細菌，即使他們自己認為已經洗過手，82%也長滿了細菌。他們更發現每6支手機，就有1支手機（16%）表面上沾滿了糞便。

美國研究

亞利桑那大學研究指出，發現你家裡未清洗的「手機螢幕上細菌比馬桶細菌多出400倍」呢！約90%手機上有致病的細菌，我們吃飯滑手機、上廁所滑手機，我們離不開手機，也離不開細菌了。

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那些細菌們

你知道嗎？我們的手機表面，都很髒的，比馬桶還髒高達5-10倍左右，當你冲馬桶時，糞便的細菌到處四散噴出，最遠的距離可以擴散到1.8公尺。這些懸浮微粒糞屎兼細菌，隨著每次不同人的冀便使用後，到處增加。落在馬桶周邊的物品包括了衛生紙，牆壁、手把等等，這些當然也包括了你一直不離身的手機，即使把手機拿出來一下子，就可能被前面人的糞便細菌和便便污染了。

研究人員研究發現，受試者的手機、手指頭和臉部，都會沾滿了同樣的細菌，例如「金黃色葡萄球菌 」( 18%的機率是導致敗血症、壞死性筋膜炎) 、「大腸桿菌」( 16%的機率是導致食物中毒 ) 和其他的潛伏致病的細菌。

想像一下，你上廁所滑手機、打電話時，這些糞便細菌和便便就會黏在你的手上了，你說你有洗手嗎？別忘了，英國研發現：即使他們自己認為有已經洗過的手，82%的手指也長滿了細菌。所以當你以為手指頭是乾淨的，回辦公室繼續滑手機，你的手黏細菌污染了一切，當然也包括了你的同事，你的上司…。

如何避免便便細菌沾滿手機？（按圖了解）

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1. 不帶手機入廁所

不管大便、小便，還是真的只是去洗手而已，不帶手機，尤其是你拉馬桶沖水時刻，千萬個懸浮冀屎微粒，馬上飄撒下來。這是降低手機避免廁所污染最有效的方法。

2. 如廁後，勤擦手機

擦拭用酒精、超細纖維布、棉籤這些都是手機可以用的，你上完廁所後除了洗手之外，也得洗手機，你知道嗎？你不擦手機，你空洗手，你又去滑手機，其實依舊便便和細菌一大堆。

我們要勤洗手，戴口罩，還要勤擦手機

我們現代人，去哪裡手機就會滑到哪裡！除了告知大家要「勤洗手、戴口罩」，避免摸自己的鼻臉，更需要「勤擦手機」，以免自己「滿手滿臉」都是便便的。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：黃軒醫師，原文：廁所滑手機 : 便便也在手機📱上滑來滑去】