樽裝涼茶檢測｜鴻福堂糖分最高1樽=4.5粒糖！清熱涼茶凍飲冇效？

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-09 19:43

清熱氣不少香港人會選擇飲涼茶，但不是人人都會自己煲，涼茶舖又沒有一間在附近，很多人便會選擇買樽裝涼茶，開蓋即飲，非常方便。不過現時很多涼茶，為了講求味道、減低中藥原有的苦澀，會加入不少糖分和添加劑，令成效和健康大打折扣。這次記者搜羅了常見的樽裝涼茶，每次飲了多少糖落肚？涼茶凍飲有效嗎？

記者走訪了香港最常見的涼茶販售點，包括鴻福堂、健康工房門市和超市，隨機選取幾款清熱解毒的涼茶，包括五花茶、羅漢果茶、廿四味和雞骨草，發現不少涼茶糖分偏高！同一款涼茶比較，專門店發售涼茶的糖分比超市販售的樽裝涼茶低。

▼即看本港樽裝涼茶糖分排名（由低至高）：（點擊下圖看清👇👇👇）

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哪間專門店涼茶含糖量較高？

涼茶鋪未必區區都有，為方便不少人路過超市便利店都會買樽裝涼茶清熱。但你又知自己飲了幾多糖落肚嗎？（資料圖片/葉璋時攝）

鴻福堂涼茶和健康工房兩間都是大受香港人歡迎的涼茶舖，門市遍布地鐵沿線。經過標纖顯示的成分比較，健康工房所出品的樽裝涼茶平均含糖量、卡路里和碳水化合物含量較低。以夏枯草涼茶和五花茶為例：

鴻福堂夏枯草飲品（500毫升） 卡路里：90千卡 糖分：19克 （相當於3.8粒方糖） 碳水化合物：22.5克

健康工房夏枯草飲品（500毫升） 卡路里：30千卡 糖分：5.5克（相當於1粒方糖） 碳水化合物：8克

在夏枯草飲品的比較中，兩款品牌的飲品的糖分整整相差3.5倍、卡路里方面則相差3倍、碳水化合物含量則相差2.8倍。若比較糖分和碳水化合物，健康工房的夏枯草飲品含量較少。

鴻福堂五花茶飲品（500毫升） 卡路里：100千卡 糖分：21克（相當於4.2粒方糖） 碳水化合物：25.5克

健康工房木棉花茵陳祛濕茶（五花茶）（500毫升） 卡路里：70千卡 糖分：17.5克（相當於3.5粒方糖） 碳水化合物：14.5克

五花茶方面，兩者的糖分相差約1.2倍，差距不大，而卡路里方面兩款飲品只相差30千卡。今次檢測以清熱涼茶為主，可根據自己的身體狀況選購不同的涼茶飲品。

同品牌涼茶含糖量不同？

除了地鐵沿線的專門店，記者亦在超級市場Taste，找到多款鴻福堂樽裝涼茶作比較。雖然為相同品牌、相同涼茶，相同樽裝，但原來由價格到成分都各有不同。

▼樽裝涼茶糖分（超級市場）：（點擊下圖看清👇👇👇）

比較後發現，門市版比超市樽裝版貴2.6倍，以夏枯草飲品為例，Taste的零售價為＄8.9一瓶；門市則$24一瓶，而門市的涼茶所含中草藥成分亦不一樣，如下：

鴻福堂專門店：夏枯草飲品（500毫升） ＄24 成分：水、糖、夏枯草、菊花、羅漢果、金銀花、甘草 卡路里：90千卡 糖分：19克 碳水化合物：22.5克

超市販售：鴻福堂低糖夏枯草飲品（500毫升） 價錢：＄8.9 成分：水、蔗糖、夏枯草、蜜棗、羅漢果、甘草 卡路里：100千卡 糖分：24克 碳水化合物：25克

門市出售的涼茶更低糖

根據政府食物安全中心對預先包裝食品的低糖標準，若該食物是液體食物，每100毫升食物不可超過5克糖；若標明「無糖」飲品，每100毫升食物不可超過0.5克糖。

雖然超市發售的涼茶沒有違反規例，但若以上述夏枯草飲品為例，標明了「低糖」的超市樽裝涼茶的含糖量，居然比沒標明「低糖」的門市版涼茶更多。

世衛每日攝取糖分標準

根據世界衛生組織所發出的報告，成年人和兒童應將每日糖攝取量降低至總能量的10％以下，每日應攝取少於25克的糖分（即6茶匙／5粒方糖）。當中包括添加到食物和飲品中的糖，例如葡萄糖、果糖、砂糖、蔗糖，或存在於天然食物中的蜜糖、果汁、糖漿等。

一粒方糖＝5克糖。根據世衛標準，成人每天應攝取低於25克糖。（圖片：istock）

簡而言之，若你經過地鐵站買了一支鴻福堂樽裝五花茶，飲1支就等於吃了4.2粒方糖下肚！已佔全日最高攝取量的一半。當然，日常生活的飲食還會吃其他含糖食物，例如水果、糖水等。如此計算，每日真正被身體吸收的糖分，很容易就會超過世衛標準的25克（5粒方糖）。

一樽火麻仁＝一碗飯？

在眾多涼茶飲品中，鴻福堂火麻仁的卡路里高達280千卡，當中糖分含量為21克（即4.2粒方糖），同時有31克碳水化合物。但根據衛生署衛生防護中心數據，一碗白飯（200克）卡路里為260千卡，即喝下一瓶500毫升的火麻仁飲品，等於攝取了1.07碗白飯的熱量。火麻仁的成分包括火麻仁、杏仁等，部分會加入大黃、桃仁等，令熱量相對增加。

涼茶凍飲有效嗎？

常道涼茶湯水都要趁熱飲，但現時市面出售的涼茶都經過雪櫃冷藏，拿出來冷冰冰正好消暑解渴，那麼涼茶可以凍飲嗎？註冊中醫鄧蕙盈醫師表示，涼茶凍飲不一定無效，但較少這樣做，而且要視乎涼茶的性質。建議如果要飲涼茶，最好還是在傳統涼茶舖飲，足料之餘溫熱飲功效亦更好。

在中醫角度，涼茶屬寒涼，寒上加寒會對內臟造成不少負擔。孕婦、月經前更要避免飲用。飲用前要視乎體質選擇涼茶，最好先諮詢中醫師。

▼涼茶有哪種功效？：（點擊下圖看清👇👇👇）

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▼市面常見的涼茶，你又分得清幾種？：（點擊下圖看清👇👇👇）