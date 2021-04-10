維他命B｜焦慮疲倦情緒低落缺4種營養？豬肉加洋葱維他命B1更吸收

健康
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有時感到疲倦沮喪，又憂鬱又焦慮，或許是體內缺乏了部分營養素。維他命B雜與腦神經功能有密切關係，當體內B雜不足時，就容易出現疲勞無力、情緒低落、焦慮等情形。除了吃保健食品，不妨透過飲食自然吃進營養，帶你遠離壞情緒。

▼這4種營養素給你好心情（按圖了解👇👇👇）：

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1. 維他命B1（硫胺素）

被稱為「精神性維他命」，能維持神經系統的正常運作，避免出現憂鬱、焦慮。

富含維他命B1的食物： 建議可從葵花子、糙米、麥片、胚芽、全麥麵包、豆類、牛油果、豬肉中攝取，而且維他命B1與洋蔥、蒜頭、韭菜等辛香料食物一起攝取，更能提高吸收率。

2. 維他命B2（核黃素）

維他命B2與體內能量代謝有關，若是年長者長期缺乏維他命B2的話，容易出現認知功能下降，及憂鬱的情形。

富含維他命B2的食物： 建議可從牛奶、乳製品、內臟類、酵母、雞蛋、蔬菜、鯖魚、沙甸魚、乾香菇攝取。

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3. 維他命B3（菸鹼素）

缺乏時就有可能引發憂鬱、焦慮、躁鬱、思覺失調症等問題。

富含維他命B3的食物： 魚類、牛肉、雞肉、豬肉、全穀類、豆類、茶、咖啡、柴魚片、花生。

4. 維他命B6（吡哆醇）

維他命B6和人體內多種神經傳遞物質有關，在所有的維他命中與憂鬱成因和治療的關係最大。

富含維他命B6的食物： 建議可從雞肉、全穀類、堅果種子類、蒜頭、三文魚、秋刀魚、糙米、納豆等食物中攝取。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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