血栓｜阿斯利康疫苗與血栓有關？腳腫胸悶6症狀可致中風預防吃蒜!

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-07 17:10

新冠疫苗復必泰已重新（4月5日）開放預約，亦相繼有市民接種疫苗後出現不良反應，據英國廣播公司（BBC）早前有接種阿斯利康疫苗人士出現血栓，歐洲藥品管理局疫苗事務負責人指，英國藥廠阿斯利康的新冠肺炎疫苗與血栓有關。什麼是血栓？有什麼症狀？血栓會引致什麼問題？

香港政府所訂購的3種疫苗分別是科興、復必泰和阿斯利康疫苗，現時本港已開放接種科興和復必泰疫苗的預約，據悉阿斯利康的新冠肺炎疫苗將於下半年來港供市民接種。

有指接種阿斯利康疫苗後出現血栓。（路透社）

據BBC報道，德國保羅·埃爾利希研究所報告，全國有270萬人接種阿斯利康疫苗後，共有31宗腦靜脈竇血栓（CVST）個案，當中9人死亡。至於在英國，全國有1,800萬人接種阿斯利康疫苗後，出現30宗與低血小板計數（Low platelet counts）有關的血栓個案，當中7人死亡。

歐洲藥品管理局疫苗事務負責人卡瓦萊里向意大利報章指，阿斯利康藥廠研發的新冠肺炎疫苗，與血栓有關連，但目前未知原因。歐洲藥品管理局估算全球各地數據後，估計在接種阿斯利康疫苗的60歲以下人士中，有約10萬分之1機會出現腦靜脈竇血栓個案。

相關文章：新冠肺炎丨歐洲藥品管理局官員：阿斯利康疫苗與血栓存在關連

▼《香港醫院藥劑師學會》有資料顯示，阿斯利康（AstraZeneca）疫苗可能有以下副作用？ （按圖👇👇👇）

血栓是什麼？

血栓是一種凝結的血塊，當飲食和生活習慣造成血液中的脂肪和膽固醇增加時，會使清澈的血液變得混濁，致使血栓形成。而血栓分解的效率變慢，就會讓血栓堆積在血管壁上，當血栓過大時或是從血管壁上脫落時，就會造成血管堵塞。

血栓可致中風、心臟病發

由於人體會透過血液將養分輸送至全身，因此血栓也就跟著血流堵塞在以下的3個部位，造成心肌梗塞、腦中風和靜脈栓塞及高血壓等疾病。

腦栓塞：心房顫患者容易有血栓的原因為，心房無法正常的收縮，導致心臟腔室中的血流緩慢形成血栓，特別是左心房的血栓脫落後，經由血液循環運經腦部，容易造成腦栓塞，引發腦中風。

心臟栓塞：當體內凝結的血塊塞血管時，會使血液無法流通身體內的組織器官，最常見的症狀就是心臟血管的動脈栓塞，所導致的心肌梗塞和冠心病。

肺栓塞：靜脈血栓容易堵塞在肺部，形成肺栓塞。因為靜脈血栓的患者通常不會有知覺和症狀，所以發生後致命性極高，也被稱為「沉默的殺手」。

當血栓出現在不同身體部位，出現的症狀可能不同。（Gettyimages／視覺中國）

血栓症狀：水腫、胸悶

當血栓出現在不同身體部位，出現的症狀可能不同。

▼身體有血栓的6個訊號：（按圖👇👇👇）

相關文章：【中風】心臟病或因血栓堵塞3個部位所致 留意腳腫氣喘6大症狀！

當血栓在一條或多條深層靜脈形成，會造成深層靜脈栓塞，通常是腿部的靜脈血塊，而導致腿部疼痛或腫脹，或者也可能不會出現任何症狀。

▼常見深層靜脈栓塞症狀：（按圖👇👇👇）

久坐深層靜脈栓塞高危

如果本身患有某些疾病、血液循環不良、服用藥物、長時間不動都會增加深層靜脈栓塞風險。

▼深層靜脈栓塞高危人士：（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

飲食5招預防深層靜脈栓塞

1. 多喝水：保持血液順暢流動

2. 喝葡萄汁或紅酒：降低血小板的黏性

紫色葡萄中有一種稱為多酚（Polyphenols）的抗氧化劑，喝適量能幫助防止血小板黏在一起形成血凝塊。

3. 吃生大蒜：預防深層靜脈栓塞

把生大蒜瓣壓碎，能釋放出有益身體的化合物；不敢生吃的話，可放焗爐焗或水煮，烹煮盡量少於三分鐘。

4. 避免不好的脂肪：有助體內循環

盡量挑選成分單純，無反式脂肪、低鈉和低糖的食品。

5. 使用初榨橄欖油：減少栓塞風險

每周至少吃一次橄欖油，可以降低不抽煙的肥胖成年人（BMI超過30）的血小板活動，也就是說，適量的橄欖油可能會降低血液凝塊的風險。

相關文章：血栓塞｜久坐不動腳腫或靜脈血塊 大蒜橄欖油5大貼士預防肺栓塞

▼同場加映：病歷、年齡等都是考慮是否接種新冠疫苗的因素之一。如果是長期病患者或三高人士，打針前應先問家庭醫生意見。有哪些人不宜接種新冠疫苗？（按圖 👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

相關文章：新冠疫苗|復必泰預約重啟復打20天 預約打針方法地點副作用8須知