血栓塞｜久坐不動腳腫或靜脈血塊　大蒜橄欖油5大貼士預防肺栓塞

上班族忙著工作，也別忘記定時起來動一動，長時間久坐不動的話，可能會血液循環不良，嚴重可能會造成血栓喔！曾有長期久坐的公務員，因發現有下肢腫脹、皮膚潰爛的狀況，經過檢查後，診斷是深層靜脈栓塞（Deep vein thrombosis，簡稱 DVT）。究竟深層靜脈栓塞是什麼，對身體有哪些影響和危害呢？以下將進一步介紹深層靜脈栓塞的原因、預防和治療方法。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

什麼是深層靜脈栓塞？

當體內的一條或多條深層靜脈，形成血凝塊（Blood clot）或血栓時，就會造成深層靜脈栓塞，通常是腿部的靜脈血塊，而導致腿部疼痛或腫脹，或者也可能不會產生任何症狀。

▼深層靜脈栓塞的症狀、發生原因和高危險群（點擊下圖看清！👇👇👇）

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深層靜脈栓塞的症狀

雖然深層靜脈栓塞可能不會出現任何異常狀態，但通常會出現下列症狀：

- 單腿腫脹，較不會雙腿一起腫脹 - 通常從小腿開始，感覺像是抽筋或痠痛的疼痛感 - 腿部皮膚變色或轉為紅色 - 腿部有熱熱的感覺

深層靜脈栓塞的原因和高危險群

身體有特殊病症的人，例如本身血液循環不良，或因服用藥物，引起血液凝固狀況異常等等，都比較有可能會形成深層靜脈栓塞，另外，長時間不動，例如手術或意外之後臥床休息時，也可能會發生。符合以下條件者，較容易發生深層靜脈栓塞：

- 超過60歲 - 體重過重 - 有抽煙習慣 - 有深層靜脈栓塞病史 - 正在服用避孕藥或接受荷爾蒙補充治療法（Hormone replacement therapy，簡稱HRT） - 有癌症或心臟衰竭者（Heart failure） - 有靜脈曲張

以下情形更容易罹患深層靜脈栓塞：

- 正在住院或剛出院身體無法順利活動 - 只能臥床靜養的狀態 - 坐超過三小時的車或飛機 - 懷孕或過去六週內生過小孩 - 身體脫水

但是，有時深層靜脈栓塞也可能無預警地忽然發生。如果你懷疑自己有深層靜脈栓塞，千萬不要輕忽。如果嚴重的話，靜脈中的血凝塊可能會破碎，順著血液流動進肺部，進而阻塞肺部的血流，造成所謂的肺栓塞（Pulmonary embolism），而這可能會危及性命，發現時請立刻就醫。當您發現出現以下症狀時，很可能是肺栓塞，請務必儘快就醫：

- 突然呼吸急促 - 深呼吸或咳嗽時，感覺胸痛或更不舒服 - 感覺輕微頭痛、頭暈或昏厥 - 脈搏加快 - 咳血

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飲食5招預防深層靜脈栓塞

1. 多喝水以保持血液順暢流動：

脫水會導致身體的血液更稠，增加產生血凝塊的風險。根據美國國家科學院（National Academy of Sciences）的工程與醫學指南，為了保持人體充足的水分，從每天吃的食物或飲料中，女生應至少攝取大約2,500克（g）的水分，而男生則應攝取大約3,500克的水。衡量自己是否有補充足夠的水分，可以透過尿液顏色來判斷，尿液呈現淺黃色或清澈近乎透明時，代表正常，但如果尿液呈現暗黃色或琥珀色時，就表示水喝太少了。

2. 喝葡萄汁或紅酒能降低血小板的黏性：

營養學期刊（The Journal of Nutrition）的研究指出，因為紫色葡萄中，有一種稱為多酚（Polyphenols）的抗氧化劑，而每天喝適量的紅酒或紫葡萄汁，能幫助防止血小板黏在一起形成血凝塊。

3. 吃生大蒜預防深層靜脈栓塞：

《農業與食品化學雜誌》（Journal of Agricultural and Food Chemistry）的研究指出，大蒜對健康有許多好處，包括可幫助破壞血液中血小板的壞分子。研究表示，想要讓大蒜的好處發揮最大的效果的話，可以把生大蒜瓣壓碎，這樣才能釋放出有益身體的化合物，然後直接生吃。如果不敢生吃的話，可以放焗爐焗或水煮，烹煮的時間盡量少於三分鐘。

大蒜對健康有許多好處，包括可幫助破壞血液中血小板的壞分子。（Mike Kenneally/Unsplash）

4. 避免不好的脂肪才有助體內循環：

美國營養師史蒂芬·馬斯理（Steven Masley）表示，吃太多東西會引發血管斑塊的堆積，增加心臟病（Heart disease）和深層靜脈栓塞的風險。根據美國心臟協會（American Heart Association）的建議，最好完全避免反式脂肪，並減少攝取全脂乳製品中的飽和脂肪（Saturated fat）、紅肉的脂肪，還有糖和鹽，這些都會讓身體發炎。因此，不妨在購物的時候，翻到商品背面，看看成分中是否有反式脂肪，成分中若有標示「部分氫化油」和「氫化油」等字眼，代表其也有些許反式脂肪，另外，也要留意鈉和糖的含量。盡量挑選成分單純，無反式脂肪、低鈉和低糖的商品。

5. 使用初榨橄欖油減少栓塞風險：

美國國家衛生研究院（National Institutes of Institute）指出，每週至少吃一次橄欖油，可以降低不抽煙的肥胖成年人（BMI超過30）的血小板活動，也就是說，適量的橄欖油可能會降低血液凝塊的風險。另外，發表在美國臨床營養雜誌（American Journal of Clinical Nutrition）上的研究指出，初榨橄欖油中的酚（Phenols），是一種抗氧化劑，有助於預防血凝塊的產生。研究中，吃高酚含量的初榨橄欖油（Virgin olive oil）的人，體內促進血凝塊的物質量較低。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：久坐不動恐血栓！深層靜脈栓塞這樣防】