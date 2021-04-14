高血壓體質｜脾腎虛手足心熱2體質易血壓高　2食療決明子茶益肝腎

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-04-14 19:00

高血壓一般沒症狀，部分人血壓過高會導致暈眩、頭痛、胸悶和乏力等症狀。中醫認為有兩種體質的人較易患上高血壓，這兩類體質可以如何調理身體？高血壓還有什麼成因？有什麼食療有助降血壓？ 撰文：註冊中醫師潘咨遐

春節季天氣特點為驟寒驟熱，溫差較大會引起血管收縮，使血壓升高或波動。 中醫認為「春宜養肝」，春屬木，與肝相應。春季多風，風屬肝，易引起肝陽上亢，致血壓升高。 春天也是萬物生機盎然的季節，人的肝氣亦開始旺盛，也正是調養肝的大好時機。

高血壓沒有特別的症狀，較易被忽略，故稱「隱形殺手」。（GettyImages）

高血壓是現今社會非常普遍的疾病， 由於部分患者沒有特別的症狀，因此它是一個較容易被忽略的疾病。 一旦控制不良的話，容易導致中風和冠心病等疾病。

▼高血壓的主要症狀：（按圖👇👇👇）

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中醫沒有「高血壓」一詞，但臨床上則以「眩暈」、「頭痛」等為診斷。 中醫的治法不在於單純地降壓（降血壓數值），而是根據患者具體表面的症狀調節整體，辨證論治，針對導致高血壓的原因，治療高血壓的根本。

2種體質易患高血壓

有些病人僅在血壓高時才服吃降血壓的西藥，養成錯誤的服藥習慣。有些病人則因工作環境長期緊張或缺乏睡眠、更年期過後潮熱盜汗伴隨失眠，使血壓增高，服用西藥後仍無法改善頭暈、頭痛、後頸肌肉緊張等不適。

除了上述原因，中醫認為高血壓與體質有關，陰虛和痰濕體質患高血壓的風險較高。

1. 陰虛體質（以先天腎虛為基礎）

肝腎陰虛型高血壓的表現：頭暈頭痛、耳鳴、失眠健忘、心悸乏力、口乾舌燥、兩目乾澀、手足心熱、腰痠腿軟

成因：多因年老體虛

▼調理食療：無花果沙參玉竹瘦肉湯（按圖👇👇👇）

2. 痰濕體質（主要與脾腎陽虛有關）

痰濕型高血壓：體型較肥胖、易感覺頭痛、頭重、眩暈，甚至心悸、失眠、胸悶、胃口不佳，多有三高

成因：飲食不節制，長期進食肥甘厚味的食物

▼調理食療：淮山扁豆陳皮瘦肉湯（按圖👇👇👇）

進食過鹹可致血壓上升

而且，中醫認為高血壓與日常生活習慣亦有關，主要成因如下：

1. 情志失調

長期精神緊張、過度惱怒、憂思令肝失條達，肝氣鬱結，鬱久化火，耗損肝陰，陰不斂陽，肝陽偏亢。 肝火上炎，肝陽上亢致血壓升高。

2. 飲食不節制：長期進食肥甘厚味的食物

脾胃是後天之本，主運化，把身體吸收的營養運送到全身。若長期食肥甘厚味（高脂肪、高蛋白或高熱量）食物，損傷脾胃使脾胃運化失健，胃不主降，脾不主升，升降樞 機失利，致使膏粱厚味之品變成濕濁、痰濕。 濕濁日久化熱，痰濕阻塞經絡，氣機升降失常，清竅失養，或痰熱上蒙清而誘發高血壓。

中醫所指的「痰」不同於現代醫學的痰液，而是指「濕濁」，即現代醫學所指的血中甘油三酯、膽固醇及血液粘稠度的增加。

3. 進食過鹹的食物

鹽為鹹苦而澀之品，苦入心，鹹走血入腎，長期過食鹹鹽，損害心、腎，殃及血脈，且苦易化燥，耗傷陰血。 過度攝入鹽， 會使血脈澀滯，絡脈更易遏阻而病。

4. 氣血精虧損

氣血精虧損與現代醫學的老年性高血壓、某些繼發性高血壓的發生機制相符;也可解釋高血壓病後期發生心、 腦、腎等重要臟腑併發症。

成因：久病體虛和過度勞累、年老體虛、房事不節、產後氣血虧損

5. 嗜食煙酒

降血壓食療

決明子歸肝、腎及大腸經，具有清肝明目的功效，並可有助益腎精。飲用決明子可清肝，助降血壓、減少高血壓帶來的不適。

▼決明子菊花茶（按圖👇👇👇）

中西藥雙管齊下降血壓

大部分前來的患者，都會詢問「我有高血壓，每天吃降血壓藥，這要吃多久？ 要吃一輩子嗎？」西醫主要以藥物降低和控制血壓。對於長期服用降壓藥的病人來說，在初期接受中醫治療的時候，需在服用降壓藥的基礎上，加用中藥，令血壓趨向穩定。 當血壓穩定一段時間後，患者在西醫的指導下，可根據具體情況，再逐量減服降壓藥，重用中藥治療。 中西醫結合治療就是取西醫的優勢，洋為中用，互補不足。

治療高血壓是一個較長的過程，病人應該每天規律服食西藥外，也要清淡飲食，避免過鹹和肥膩等食物。謹記定時作息，每天適量的運動，均衡飲食。

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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