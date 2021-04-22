多囊卵巢症｜蔣雅文曾患病脫髮情緒差　防不孕飲食3原則吃蛋戒包?

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-22 16:55

蔣雅文4月21日在社交平台透露已離婚，感恩雙方能互相尊重選擇的權利，並給予祝福。二人一直恩愛，前夫曾在她患多囊卵巢綜合症時給予支持。多囊卵巢綜合症是十分普遍的婦科疾病，多囊卵巢綜合症有什麼症狀？飲食上要注意什麼？

移居台灣多年的蔣雅文4月21日突然在IG寫下「前夫」兩字，暗示自己已經離婚，結束七年婚姻，不少網民大感震驚。其實早年，蔣雅文亦曾分享自己患多囊卵巢綜合症，指為了前夫會好好把身體養回來，希望在兩年內可以回復好狀態。

▼蔣雅文早年曾患多囊卵巢綜合症？（按圖👇👇👇）

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多囊卵巢症狀：月經失調、長暗瘡

多囊卵巢綜合症患者因身體分泌過量的雄激素，導致荷爾蒙失衝，誘發卵巢生長多個囊腫。婦產科專科醫生李文軒指，月經量少是多囊卵巢綜合症常見症狀。經量過少的問題難以單從月經量定奪，必須考慮經期之間的間距，如多於35天才有一次月經，那便是月經少。排除懷孕的可能性後，突然出現多過六個月沒有月經，甚至可算是「閉經」。

▼多囊卵巢綜合症其他常見症狀：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：如何得知我的經量過少？試以日用衛生巾大概估算！（按圖👇👇👇）

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嚴重可致不孕、子宮內膜癌

正常女性的卵巢內會有包裹着卵細胞的卵泡生長，每次月經周期就會有一個卵泡成功發育，並在成熟時釋放卵子，完成排卵。卵巢多囊症的問題，主要是卵巢有很多卵泡，卻沒有一個能排出卵子，導致月經相隔很久才來，長遠或造成以下兩個影響：

1. 排卵能力大減導致有不育不孕的情況

2. 子宮内膜變厚，久而久之可增加患子宮內膜癌的風險

肥胖、運動不足風險較高

任何人也有機會患上多囊卵巢綜合症，但至今原因不明。不過，如果家人有類似的病歷會增加患病風險，而肥胖、運動不足的人亦會較易患上此病，因為脂肪會影響荷爾蒙分泌，令身體無法正常排卵。因此，控制體重和服藥都可以治理卵巢多囊症。

1. 控制體重：如上述提到，肥胖與卵巢多囊症有關，因此患者可嘗試節制飲食和做運動來減少身體的脂肪

2. 服藥：常用的藥物包括metformin或 pioglitazone，此藥本身是一種能減低血糖的糖尿病藥，但因為能夠增強胰島素的敏感度，有助減低雄激素和卵巢多囊症的影響

透過控制飲食和生活習慣有助改善多囊卵巢綜合症的症狀，並減少其他疾病的風險。（Brooke Lark／Unsplash）

除此之外，澳洲註冊營養師王穎羚（Hannah）指，患者可透過控制飲食和生活習慣改善多囊卵巢綜合症的症狀和減少其他疾病的風險。

飲食3原則助改善

增加飲食中的纖維量、不肥膩的蛋白質、富有抗氧化成分的食物，都有助改善及預防症狀。

▼攝取高纖維量的食物：（按圖👇👇👇）

▼不肥膩蛋白質的食物：（按圖👇👇👇）

▼富抗氧化成分的食物：（按圖👇👇👇）

減少吃白麵包、含糖飲料

不論預防或改善多囊卵巢綜合症，也應限制或避免進食精製碳水化合物、誘發炎症的食物。

精製碳水化合物：如白麵包、蛋糕、曲奇、餅乾和含糖飲料

誘發炎症的食物：如加工肉類、炸物、醃製肉類

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