中風｜壓力大太疲累睡覺流口水？6種原因或中風先兆咬指甲都要戒

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-23 08:02

很多人大概都有這種經驗，睡一覺醒來，發現嘴邊濕濕的、枕頭上也濕一片。很顯然，這些狀況就是代表在睡眠時不自覺地流口水了。其實，根據專家的解讀，在睡眠狀態會出現流口水的現象，的確有可能只是單純的生理現象，但也有可能是某些疾病的徵兆。

▼睡覺流口水可能是這6種原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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一. 生理現象

1. 睡覺的姿勢不對

像是午睡時趴在桌上睡覺，很容易不自覺的會讓嘴巴微微張開，伏在桌上的雙臂，很可能會壓迫到唾液腺，自然就會讓口水滴到桌上。而夜晚睡眠時，有時採取側睡的姿勢，也容易因為嘴巴微張，而讓在嘴角的口水流了出來。

2. 副交感神經亢進

每天日常的工作和學習，讓人類的大腦快速運轉，往往會讓人感覺非常疲倦，進而引起自律神經功能紊亂，睡覺時可能出現副交感神經緊張型亢進，或異常興奮的情況，使大腦發出錯誤信號，引起睡覺流口水的現象。

3. 藥物的副作用

某些藥物可能會有明顯增多口水的副作用，例如中樞神經系統抑制類藥物，像是抗抑鬱藥或抗癲癇類藥物，是最容易引起該副作用的藥物，而酒精也會有類似作用，服用這些藥物或飲料時，可能會突然發現自己睡覺會開始流口水了。

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二. 疾病徵兆

1. 口腔問題或疾病

有些人由於先天遺傳原因，前牙向前突出或上下牙齒位置不正，睡覺時唇部非常難完全覆蓋前牙面，或是後天養成不良習慣，例如啃指甲、吐舌頭、咬鉛筆頭等，造成前牙畸形，睡覺時會張開嘴唇並露出牙齒，就容易流口水。

此外，某些口腔疾病，像是因被細菌感染而引起的口腔炎症，會促進唾液分泌，引發疼痛，進而導致睡覺流口水。

2. 顏面神經麻痺

顏面神經麻痺是一種急性的神經發炎，大多是因為太過疲累，壓力大及抵抗力差的時候會發生，也有可能是因為病毒的感染造成。大部份都是單側的顏面神經受到影響，常見的症狀主要是臉部肌肉動作失去功能，影響的包括嘴歪斜、半邊臉不能動作、還有就是睡覺時可能會因為無法控制嘴巴閉合而流口水，但並非中風的前兆。

3. 動脈硬化、中風前兆

動脈硬化會導致大腦和肌肉缺血、缺氧，進而造成面部肌肉鬆弛，如果再加上吞咽能力減弱，就很容易導致在睡覺時流口水。而如果是突然出現睡著後流口水，且早上起床後發現自己出現口角歪斜，或頭痛等症狀，代表有可能是中風的前兆。

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