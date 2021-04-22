血氣不足｜苟芸慧暈倒撞傷送院！少汗黑眼圈8大症狀杞子茶益氣血

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-22 20:01

前華姐冠軍苟芸慧（苟苟）早前從加拿大探親返港，在酒店隔離期間跌倒，需送院治理。丈夫陸漢洋大感心痛，表示苟苟向來血糖、血壓偏低。其實過往她也曾多次在月經期間暈倒，血氣不足可大可小，究竟血氣不足有哪些徵兆？女性月經期間宜吃什麼保養？

▼苟芸慧從加拿大探親返港，卻因月經期間血氣不足在酒店暈倒受傷？（按圖 👇👇👇）

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炎熱出汗少要留心

炎夏快到，30°C高溫下總是汗流不止，令不少女性也感尷尬。不過，若炎炎夏日都不出汗，卻不是什麼好事！清代醫書《醫述》早已記載：「衛氣虛則多汗，營血虛則無汗。」氣虛多汗，血虛無汗，血氣循環好，汗量才會適中。

台灣健康網站《健康2.0》中醫師楊力從中醫角度分析認為：營血屬陰，內有津液，身體因運動或氣溫升高等導致體溫上升而出汗；但若營血虛了，我們體內的津液不足，便會出現無汗的症狀。因此，少汗的人有機會是血氣不足，要注意補血了。

▼女性氣血不足的8個症狀（按圖 👇👇👇）

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女性血虛8個症狀

1）面色蒼白

由於血液虧虛令臟腑功能減退，患者的面色和口唇都會呈淡白色，此外還會加速皮膚老化，令皮膚失去光澤，甚至出現細紋。

2）貧血

血氣不足會令人更易頭暈，並出現血壓降低和低血糖的症狀。

3）白帶／經血量明顯減少

肝腎陰血不足會導致陰道乾澀，最明顯的特徵是白帶減少。由於氣虛，失去血液和津液，經血明顯減少，而且月經周期亦會推遲一星期以上。

4）頭髮枯黃分岔

中醫認為，髮為血之餘，血為髮之本。頭髮的營養來自於血液，若氣血不足，髮質則失去光澤，頭髮會變得枯黃和易有分岔。

5）頭暈眼花

你有試過這樣的情況嗎？做大動作時會感暈眩，坐久了變換姿勢會感到手腳發麻。血氣不足會令手腳和頭部得不到足夠的滋養，令以上情況出現。

6）指甲脆弱有直紋

要觀察身體的健康程度和血氣循環，手指甲甲質變薄而脆弱，容易折斷。同時仔細觀察表面，氣血不足的人，指甲表面有直坑紋和凹面。

7）健忘

中醫角度裏，血為氣之母，血載氣而行。血虛會令氣虛發生，因此令人易倦、失眠、記憶力減退。

8）眼袋大

眼睛可反映一個人的肝血狀況。若你肝血不足，會經常感到眼皮沉重、眼袋大而瘀黑，同時眼晴乾澀有血絲、眼白混濁發黃。

月經期間易血氣不足？

中醫角度看，月經周期是陰陽消長的過程。來經的第1~4天（月經期）這一階段是由陽轉陰，陽氣至重，大多數這時的子宮內膜逐漸萎縮而剝落出血，便是經血來潮。這個時候，女性需以通為主，柔肝養血，調血理氣，調經引血下行，溫經養血。

▼月經期間最易氣血不足！（按圖即看月經期間的常見問題👇👇👇）：

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▼如何得知自己是否血虛？（按圖看看有沒有以下症狀？ 👇👇👇）

補血氣茶療

▼補氣益血桂圓紅棗枸杞茶（按圖了解👇👇👇）：

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食療需根據體質食用，食前可向註冊中醫師查詢。

▼月經期間經血過多，除了會引起貧血、暈眩等問題外，更有可能是子宮出現問題。到底如何知道自己的經血量是否正常？那麼你一定要學會衛生巾估算法。（按圖 👇👇👇）：

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