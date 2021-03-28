【經期中調理】血氣差面白小腹痛　淮山湯2食療補血益腎戒蕉保暖

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-29 02:37

不少女性在月經期常受經痛、胸脹痛、沒有胃口等問題困擾。有中醫建議，月經期最重要柔肝養血，理氣調經，多吃魚肉、雞肉等調經養血的食物，並推介了兩款食療調理身體。 文：健福堂中醫診所註冊中醫師梁婉婷

月經期即來經第1~4天，女性需要以通為主，柔肝養血，調血理氣。（ GettyImages）

中醫學理論認為胞宮（子宮）周期性、規律性的出血，除了妊娠期、哺乳期等生理性閉經外，月經大多每月應期而來，即為月經。絕經前的女子大約4周的時間有一次月經來潮。出現第一日為月經周期的開始，兩次月經第一日的間隔時間即為一個月經周期，一般時間為21~35天，行經時間多為3~7天。中醫學認為月經周期可以分為月經期、經後期、經間期和經前期。

月經周期調理的要點，重在月經周期是陰陽消長的過程。月經期相當於現代醫學的月經期（即來經第1~4天），這中醫學理論認為這一階段由陽轉陰，陽氣至重，大多數這時的子宮內膜逐漸萎縮而剝落出血，這是經血來潮，新的周期復始。這個時候，女性需要以通為主，柔肝養血，調血理氣，調經，引血下行，溫經養血。

月經期較常見的不適

▼月經期的常見問題（按圖 👇👇👇）

如女性來月經時出現小腹或陰部有下墜的感覺，或小腹疼痛，揉按的時候會比較舒服，月經量偏少，血色較淡，感覺比較疲勞沒力，面色淡白或淡黃，或者食得比較少等症狀，大多由於脾胃虛弱，或大病久病，令氣血相對不足，故飲食原則多以益氣補血止痛為主。

▼月經期食療（按圖 👇👇👇）

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雞肉粳米粥：補益氣血，健脾開胃，調經

適合人士：久病、心慌、氣短、健忘、失眠、月經不調（月經周期或出血量的異常，可伴行經前或經期時腹痛等症狀）等

▼同場加映：如何計算經血多定少？（按圖 👇👇👇）

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淮山排骨湯：健脾胃，益腎氣，益精補血

適宜人士：脾虛瀉（大便溏，大便次數增多伴不消化的食物），小便頻密，肝腎虧虛（如頭暈耳鳴、健忘、失眠多夢、口乾、口渴等）等人士

不宜進食寒涼及辛辣食物

月經期這段時間，胞宮會在此時排出舊血，必須注意飲食，以及盡量早睡。

▼月經期間日常注意事項（按圖 👇👇👇）

1. 忌寒涼及辛辣的食物

月經期不要服食煎、炸、辛辣等食物，這樣有機會讓肝胃熱盛，若熱迫血行，經血可能會較平常排出更多，可能會導致血經過多，又或血熱所致的心煩潮熱、大便秘結的表現；也不應服用寒涼的食物或冷飲，因為寒氣能使氣血凝滯，可能會導致月經排出不𣈱，有機會導致月經有結塊、月經量少、怕冷、痛經等表現。

較適宜進食食物（宜調經養血的藥食）：魚肉、燕麥、腰果、紅糖、雞肉

較不宜進食食物（寒涼及辛辣的食物）：西瓜、苦瓜、辣椒、香蕉、藕

2.注意保暖

在生活方面要注意保暖，若這段期間感受風寒邪氣，有機會導致感冒、痛經等病症。

▼同場加映：經痛緩解3穴位（按圖看清👇👇👇）

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3.在11點前入睡

「女子以血為本」，中醫學理論認為肝主藏血，晚上11點至零晨3點是氣血運行於肝膽的時辰，此段時間睡覺，可令肝膽得到休息和調護，有助新陳代謝，整體調理。

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其他注意事項

1.如有外感症狀，如惡寒發熱，惡風，汗出或汗不出，鼻塞，流鼻水，噴嚏、咳嗽，咽喉紅腫熱痛等症狀，請立即暫停服用以上食療和茶療，並應立即求醫。

2.上述食療和茶療只用作日常調理保健之用，並不能代替治療，若症狀有加重的傾向，請立即求醫，進行相關治療。

3.若上述食療和茶療服用後，有任何不適或過敏症狀，應立即停止飲用，並立即求醫。

4.如自身有其他疾病，如：糖尿病、高血壓、腫瘤等或有任何不適者，服用前應向註冊中醫師咨詢。

5.若想知道以上食療和茶療是否適合自己，應於服用前咨詢註冊中醫師意見。

健福堂中醫診所註冊中醫師梁婉婷（撰文者提供）

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