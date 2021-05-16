腸易激｜便秘肚瀉輪住嚟6症狀？咖啡飲太多加重病情宜吃奇異果

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-05-16 10:02

腹痛、腹脹、腹瀉、便秘，這些都是常見的腸胃疾病，但如果持續疼痛，每天拉好幾次，或是好幾天無法排便，可能是腸躁症（又稱腸易激綜合症）的表現，研究發現，如果未能妥善治療，採用低腹敏飲食，恐提高睡眠障礙機率，或需要經常請假，影響工作表現。

台灣胃腸神經與蠕動學會理事長盧俊良表示，台灣腸躁症患者多達數百萬人，不少病友飽受腹痛、腹瀉之苦，幾乎沒有生活品質可言。

盧俊良說，腸躁症原因不明，通常與壓力、飲食、腸道敏感異常等因素有關，一般來說，如果在半年之前出現腹部腸胃問題，在最近3個月內每周至少1天復發性腹痛，嚴重影響生活品質與工作效率，就屬於腸躁症。

腸易激綜合症徵狀：（按圖了解👇👇👇）

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許多腸躁症病友苦不堪言，但受限於台灣現有藥物只能症狀治療，盧俊良指出，國際上已有10餘種腸躁症新藥上市進入臨床，但台灣卻遲遲未引進，而患者服用一般腸胃用藥的幫助不大，這也形成了醫療資源浪費。

除了藥物之外，腸躁症病友不清楚低腹敏飲食（Low FODMAP diet）的重要性，即使罹病，仍偏好飲食，以致病情加重，外國研究高脂肪、高糖、高熱量、高鹽等發現，力行低腹敏飲食，就能有效緩解腸胃症狀。

研究證實，蛋糕、餅乾、糕點、甜味飲料、炸雞、薯片，以及過量咖啡因、甜食，均為腸躁症重要風險因子，提高罹病的風險，台灣營養師吳柏姍提醒，經常腹脹、腹痛的民眾應該少吃上述食物。

▼低FODMAP飲食3階段（點擊下圖看清！👇👇👇）

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澳洲蒙納許大學1項低腹敏飲食研究顯示，86%腸躁症患者採行低腹敏飲食後，整體症狀獲得改善；2017年英國研究證實，50至80%的腸躁症患者在實施低腹敏飲食後，腹脹、腹瀉等腸胃道症狀均獲得改善。

吳柏姍建議，腸躁症患者應盡量食用低腹敏食物，而奇異果、士多啤梨、鳳梨均屬於低腹敏水果，建議多多食用。平常多吃新鮮蔬果，少喝咖啡、茶飲，以及少吃高油、高熱量食物，才能降低腸胃不適症狀。

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