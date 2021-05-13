杯麵檢測｜21款全高鈉三養最高卡1個近2碗飯！拌麵最肥邊款最低鈉

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-13 20:21

竹篙灣檢疫中心日前疑出現集體食物中毒事件，亦有不少隔離人士大嘆膳食質素欠佳，一旦不幸入住檢疫中心，可能自備糧食更為安心。杯麵方便又多口味選擇，是隔離糧食的選擇之一，不過避免攝取過多鈉和脂肪，致肥又傷腎，宜小心選擇。記者在超市隨機挑選了9個牌子共21款杯麵，檢測它們的熱量、鈉含量及脂肪，發現最高鈉的杯麵吃一個已超出每日鈉攝取量！

不少人家中總會有幾個杯麵做儲糧，以備不時之需。（資料圖片/尹嘉蔚攝）

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杯麵不少人家中總會有幾個作儲備，不論是當作晚餐、下午茶或宵夜都可以。市面上的杯麵款式多，究竟哪些高脂又高鈉，哪些較健康？

是次檢測的21款杯麵的分量，每個由68克至120克不等，由於吃杯麵時一般會一次吃完一整個，所以是次檢測會按每杯杯麵的含量直接比較。

▼杯麵熱量排名（按圖👇👇👇）

+ 36 + 36 + 36

1個杯麵=1.8碗白飯

熱量方面，日清樂怡辣番茄海鮮味杯麵的熱量最低，一個（68克）只有194千卡，而最高的則是三養火辣雞肉卡邦尼拌麵，一個（105克）有470千卡，相等約1.8碗白飯（1碗白飯約260千卡）。如果想控制熱量的攝取，吃三養火辣雞肉卡邦尼拌麵時，或可與其他人分享。

▼杯麵鈉含量排名（按圖👇👇👇）

+ 37 + 37 + 37

一碗已超出每日鈉攝取量

鈉含量方面，三養火辣雞肉味拌麵的鈉含量最低，一個（105克）有950毫克，約0.42匙鹽，而最高鈉的是VIFON越南牛肉湯河粉，一個（120克）有2360毫克，約1.03匙鹽，兩者相差接近2.5倍。

據食安中心資料，每100克食物含超過600毫克鈉可界定為高鈉食物。是次檢測發現，所有杯麵均屬「高鈉」，而吃一碗VIFON越南牛肉湯河粉更已超出每日鈉攝取量！攝取過多鈉，引致高血壓、水腫等問題及增加腎臟負擔。

世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙鹽（一平茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉）

▼同場加映：攝取過量鈉更可能出現腹脹，還有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

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▼杯麵脂肪排名（按圖👇👇👇）

+ 37 + 37 + 37

一個拌麵吃了4茶匙油！

脂肪方面，日清樂怡辣番茄海鮮味杯麵最低脂，一個（68克）有3.1克脂肪，而最高脂的則是三養火辣雞肉卡邦尼拌麵，一個（105克）有21克，即約4茶匙油（1茶匙油約5克）如吃一個便已攝取了1/3的每日攝取量。

根據衛生署資料，世界衞生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士的脂肪攝取量應限制於每日總能量攝取量的15%至30%，其中飽和脂肪不可超過10%，而反式脂肪不可超過1%。

假設一個人每天的能量攝取量為2000卡路里，由於每克脂肪提供9卡路里能量，其膳食脂肪攝取量便應限制於不超過65克，其中飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克。

最低脂不等於最健康

要注意的是，日清樂怡辣番茄海鮮味杯麵的熱量及脂肪最低，但其鈉含量亦不低，每一個（68克）有1567毫克，接近一日的鈉攝取量；而三養火辣雞肉味拌麵的鈉含量最低，但其脂肪量是第二高，每個（105克）有15克。因此，在挑選杯麵時需要留意不同的營養標籤。

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