脂肪肝｜綠茶+地中海飲食18個月脂肪肝減4成　1周喝茶3次助長壽！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-31 10:02

全世界人口中，大約有25%的人都有非酒精性脂肪肝的問題，若是放任不管，未來罹患肝炎、肝癌的風險將大幅提升。近日研究指出，攝取綠茶有望降低脂肪肝，搭配地中海飲食效果更佳；另外還有研究指出，綠茶對於心血管疾病的預防，也有良好的效果。

肥胖的人尤其容易有脂肪肝，如果你去問醫生如何治療，得到的答案大概是注意飲食、多運動。那麼採取什麼飲食方式會比較好呢？

地中海飲食+綠茶：減重、降低內臟脂肪

近期發表在《BMJ》旗下刊物《Gut》上的一項研究，提出了一種新的飲食方式，在地中海飲食的基礎上，透過綠茶增加多酚的攝入，結果在18個月的干預中，脂肪肝減少了38.9%，效率是普通地中海飲食的一倍。

地中海飲食含有豐富的植物性食物，多酚則是具有抗氧化作用的植物次生代謝產物，已經在人體中發現與預防多種疾病有關。地中海飲食中，多酚的含量是比較高的。

▼地中海飲食（點擊下圖看清👇👇👇）

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研究者指出，如果進行地中海飲食，再加上多喝綠茶，並使用植物奶昔代替晚餐，預計每天的總多酚攝入量一般人要多1240mg。18個月後，這群人的體重平均降低了3.7kg，腰圍減小6.1cm，另外這些人的膽固醇、內臟脂肪量也顯著降低了。

為什麼地中海飲食加上綠茶有如此神奇的效果呢？研究者們猜測，綠茶中的多酚可能透過多種機制來防止肝細胞損傷，例如減輕肝臟脂肪變性、減少新生脂肪生成、增加脂肪酸氧化以及減少氧化應激。

7年10萬多人追蹤調查：經常喝綠茶的人會更加長壽！

發表在國際期刊《European Journal of Preventive Cardiology》上的研究報告中指出，每週至少喝三次茶或能幫助人們延年益壽。研究者表示，習慣性喝茶與心血管疾病和全因死亡風險降低直接相關，對於綠茶和長期習慣喝茶的人群而言，這種健康影響最為明顯的。

研究者表示，習慣性喝茶與更長的預期壽命直接相關。50歲中旬，相比從不或很少喝茶的個體，習慣喝茶的個體心臟病和中風的平均年齡晚了1.41年，且多活1.26年。

僅僅靠喝綠茶或喝咖啡，並不能改善我們的健康。我們不能一邊抽著煙，喝著酒，吃著高脂肪食物，過著久坐的生活方式，增加著慢性病風險，同時卻又期望綠茶或咖啡，來降低一些風險。

日常生活中還應做到不吸煙、不飲酒、健康飲食、規律運動、維持健康體重以及保持心理健康等，才能更好地降低慢性病發病及死亡風險。

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參考資料：https://gut.bmj.com/content/early/2021/01/04/gutjnl-2020-323106

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