骨質疏鬆｜腎虛、血氣不足易骨脆　中醫建議食黑芝麻改善問題

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-05-27 11:00

很多人都知道隨著年紀增長，身體裡的鈣質會逐漸流失，但由於骨質疏鬆沒有明顯病徵，大部分患者都是出現骨折情況後才驚覺已患上骨質疏鬆。到底在日常飲食和骨質疏鬆有什麼關係？本文請來香港註冊中醫師李熊輝醫師為大家拆解飲食習慣如何影響骨質密度。

骨質疏鬆成因與氣血不足、腎虛有關

不少人以為青春期後，骨架已定型並不會繼續生長，但事實上骨骼是一個「動態」器官會不停製造新的骨組織，而舊的骨組織會被分解及取代。人體骨骼的骨量會在20至30歲會達到最高峰，之後被分解的骨組織會慢慢比新製造的骨組織為多，導致骨質慢慢流失，原本緊密的骨骼之間形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，使得骨骼變脆、變弱，變成「骨質疏鬆症」。

（圖片：epochtimes）

在傳統中醫學說裡並沒有骨質疏鬆一詞，但中醫學古籍中「骨痹」、「骨萎」所形容的症狀與之相似。李醫師表示骨痹和骨萎的主要病因為長期過度勞動、氣血不足或年老腎氣虧損所致，他解釋道：「中醫認為『骨腎藏精，主骨生髓』，腎為人體之本，當中的腎精是作為身體各部分生長和發育的原動力，與骨骼有密切關係。當腎虛骨髓化源不足，無法滋養骨骼，就會容易出現骨骼脆弱乏力的情況。」

年紀大或是最主要因素之一 男女患病機率相約

李醫師坦言隨着年紀愈大和更年期的荷爾蒙變化，受破壞的骨質愈難重生。「以中醫的觀點來看，根據《黃帝內經》『女子七七任脈虛、太沖脈衰、天癸竭、地道不通、故形壞而無子。』女性於更年期期間『腎陰虛』的情況會加劇，使卵巢功能由旺盛狀態逐漸轉化至消失，更容易造成骨質疏鬆的問題。」

李醫師亦提醒，雖然女性比較容易有骨質疏鬆的問題，但男士們都不可以掉以輕心，「『腎虛』並沒有男女之分，男性睪固酮濃度在更年期也會開始降低，在中醫角度亦屬於『腎虛』的表現。據2001年香港中文大學的研究顯示，超過兩成年齡65歲或以上的男士患有骨質疏鬆症。近年患病個案更有上升趨勢，預期男女患病比例至2030年更會由1:3升至接近1:2。 」

預防勝於治療 多按摩穴位補腎氣、防早衰

既然知道骨質疏鬆的主要成因為腎精虧虛，大家就可以從以「補腎」的食物入手，再兼以滋補肝陰、健脾益氣、活血化瘀等方式加強體魄。李醫師指平時應規律作息，適度運動及曬太陽，可多按摩合谷穴（虎口位對落，姆指及食指指骨根部之間）、太沖穴（足背第1及2跖骨間隙的後方凹陷處）、太溪穴（足內側部，內踝後方，內踝尖與跟腱之間凹陷處），每個穴位可用手指按2至3分鐘，都有助補腎精、疏肝理氣、延緩早衰。

常喝咖啡易患骨質疏鬆？中醫如何改善問題？

而已經患上骨質疏鬆症的人士，除了在日常生活中要慎防跌倒，以減低骨折的機會之外，李醫師亦指出要減少攝取含鹽量高的食物、酒及咖啡，他亦建議：「養成運動習慣，如慢跑以增加骨質密度。緞練平衡感以預防跌倒，另適當曬太陽，以增加體內維生素D生成。 平常可多攝取以補腎、壯骨為主的食材，如黑芝麻及山藥等。透過中醫的藥針治療及推拿， 有助改善情況。」

（圖片：freepik）

在西醫的研究中，咖啡因的確會增加尿中鈣質的排泄，以及促進小腸中鈣質的分泌，而且作用是和咖啡因的攝取量成正比。但其實目前對於每天喝幾杯咖啡會提高骨鬆的風險仍無定論，而且美國醫學會期刊的文獻中指出，只要可以從日常飲食中攝取到足夠的鈣質，就能抵銷咖啡帶來的骨質問題。所以，重點在於有沒有攝取足夠鈣質或乳製品，而非咖啡本身。李醫師表示，咖啡在中醫角度都是屬於容易造成上火的食物，因肝腎同源，肝火旺盛則影響腎陰，所以易有腎虛情況。

李熊輝醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）