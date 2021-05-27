腦出血｜甄珍跌倒腦出血即做手術！嘔吐5症狀延醫可致命2類人高危

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-27 19:02

72歲的甄珍（原名章家珍），傳出月前在港跌倒致腦出血，要入院接受開顱手術，並已康復出院。撞傷頭部可大可小，可能會出現頭痛、嘔吐，或陷入昏迷狀況，如果沒有及早處理，恐造成嚴重後果，甚至致命。究竟腦出血有什麼症狀？哪些人需要特別注意？

甄珍2月初用手機期間突然見暈，臉部跌撞木梳化致腦出血，傷勢嚴重並需即日入院接受手術。

▼甄珍腦出血及手術後康復情況：（按圖👇👇👇）

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腦出血症狀

一般外傷性顱內出血，患者可能會出現頭痛、嘔吐，或陷入昏迷狀態，這時候醫院透過電腦斷層等診斷，若確定是顱內出血，就會緊急開刀手術，將顱內血塊清除乾淨。

不過，若當下患者意識清楚，且沒有明顯顱內出血症狀，但出院後數小時至數日，突然急性腦出血，或會在數個禮拜、數個月後，腦部突然跑出新的血塊或積血，這就是所謂的延遲性顱內出血。

根據衛生署，腦血管病，包括腦出血，有機會導致身體和四肢癱瘓或麻痺、言語不清、視力模糊、失禁、突發的劇烈頭痛、站立不穩或無故跌倒，延遲處理可影響病情發展和減低康復的機會，嚴重的更可導致昏迷或死亡。

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▼腦出血常見症狀（按圖👇👇👇）

長者、愛喝酒要注意

台灣書田診所腦神經內科主任醫生黃啟訓表示，延遲性顱內出血是比較籠統的說法，常見的有「慢性硬腦膜下出血」，尤其是年長者、愛喝酒的人都要注意，因為酒精也會加快腦部萎縮，因為腦萎縮、血管膜較薄，容易因為輕微撞擊而破裂，導致腦內積血，等積血壓迫到神經才會有不同的症狀。

▼同場加映：4種食物改善腦血管健康（按圖👇👇👇）

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突然失常或腦出血

黃啟訓也說，曾有患者喜歡打高爾夫球，平常都打得很厲害，但突然失常都揮不到球，在朋友建議下到醫院就診，當下就發現他走路時，左腳有一點怪怪的，直覺不對勁，立即做電腦斷層後，發現患者有「慢性硬腦膜下出血」。

後來患者才回憶起，幾個月前，頭部曾經有撞到一下，但因為當下只是覺得疼痛，數日後也無特殊狀況，就沒有去理會這件事，所幸經過開刀進行引流手術後，目前已恢復健康，也沒有留下後遺症。

▼同場加映：缺血性中風前兆（按圖👇👇👇）

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頭部外傷即使經醫院的診斷，確認可以出院，也要盡量請患者盡可能避免獨處，家人也要適時觀察患者，如果發現有任何不適的狀況，建議就要馬上就醫，千萬不要輕忽這些狀況。

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