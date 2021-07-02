梳頭好處｜李若彤梳頭安眠抗衰老　梳頭7步健腦防白髮幾時梳最好?

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-07-02 19:00

54歲李若彤一向被指是美魔女，樣貌和身材均保養得宜。日前她在社交平台上分享3個抗老方法，梳頭也是其中之一。梳頭有什麼功效？怎樣梳、梳多少下才能達到效果，梳法不對分分鐘造成脫髮？

李若彤在小紅書示範梳頭，指有助提高睡眠質素，有效抗衰老。除了梳頭，更有2個抗老方法是什麼？

▼李若彤抗老三大方法：（按圖 👇👇👇）

1. 抗老方法1：睡10小時以上

2. 抗老方法2：睡覺前用木梳梳頭提高睡眠質素，前後左右至少各50下，再噴上自己喜歡的香水幫助入眠

3. 抗老方法3：選用合適的抗老護膚品

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梳頭好處

註冊中醫師黃頴芝指，中醫有「頭為諸陽之會」的講法，意指手足三陽經均於頭面部交接，故頭部為人體陽氣旺盛的部位。 頭部的經絡主要有正中的督脈（陽脈之海）、然後再向外側分佈的足太陽膀胱經及足少陽膽經。 梳頭透過刺激及按摩頭部的經絡，可以幫助清利頭目、疏通經絡、提升陽氣、醒腦開竅及健腦安神等。 另外，刺激頭部的氣血循環，也有助預防白髮。

一般人每天都會梳頭，但如能持之以恆，對健康有一定幫助。

每天梳幾下？

梳頭除了整理髮絲，也是刺激頭部穴位和疏通經絡的按摩方法之一，因此梳頭也有一定學問。黃醫師教大家7個梳頭步驟。

▼梳頭步驟：（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

1. 輕拍後尾枕：先用梳背或手指指腹輕輕從頭頂向枕部拍擊，再向外側順序輕拍兩側的經絡，可操作5-10次

2. 中間梳至髮尾：建議先於頭髮中間梳至髮尾，處理好頭髮打結處，再從髮根梳理至髮尾，避免扯傷髮絲

3. 打圈按摩穴位：再可用梳背輕輕於頭部作打圈按摩，可重點按壓百會穴、四神聰穴及風池穴等，至局部稍發熱及有酸脹感即可

4. 向前額梳：從頭頂正中向前梳理至前額，可梳理30-50次

5. 向頭頂梳：從前髮際梳理至頭頂，可梳理30-50次

6. 向後枕梳：從前髮際、頭頂向後梳理至枕部，可梳理30-50次，亦可同時按摩頸部

7. 向兩側梳：從頭頂向兩側耳朵方向梳理頭髮，可梳理30-50次

梳頭時間

除了梳頭的次數，也要留意梳頭的時間，睡前梳和早上梳功效不同。黃醫師建議可於早晨及睡前梳頭，由於早上為陽氣升發之時，梳頭可健腦提神及提升陽氣、而睡前梳頭則可有助鎮靜安神及改善睡眠。

梳的材質如何選擇？

雖然梳頭這個動作不會讓梳材質成分或藥性滲透至人體，梳頭的養生效果多注重於按摩頭部及疏通經絡為主，但仍要注意梳的材質。市面上有不同材質的梳，包括木梳、羊骨梳和牛角梳，黃醫師建議大家避免使用塑膠或鐵質梳，以減少因梳頭時透過摩擦而產生的靜電，避免損害髮絲及刺激頭皮。

頭部是全身陽氣匯聚的地方，頭部按摩可以確保陽氣運行通暢。（element5digital/unsplash）

忌濕髮梳頭

梳頭方法錯誤可能會令頭髮斷掉，黃醫師不建議大家直接在濕髮梳頭，濕髮的毛麟片處於打開的狀態，頭髮變得脆弱及易斷，此時梳頭很容易會因頭髮打結或拉扯而造成損傷及扯斷頭髮。

其他錯誤的梳頭方法：

1. 梳頭時過度用力，易扯傷髮絲及刺激頭皮

2. 梳頭時只梳理頭髮，而忽略頭皮

3. 長期不清洗梳子：梳子使用後會殘留油脂及灰塵，需注意定期清潔，避免滋生細菌。

4. 梳頭時先直接由髮根梳到髮尾：建議先於頭髮中間梳至髮尾，處理好頭髮打結處，再從髮根梳理至髮尾，避免扯傷髮絲。

▼同場加映：按壓頭部穴位也可促進頭部經絡陽氣的運行，助改善頭暈、頭痛、鼻塞等（按圖 👇👇👇）

+ 22 + 22 + 22

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