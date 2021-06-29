濕熱｜下雨天周身痛與吹冷氣吃油膩有關？去濕4穴位+紫蘇葉茶紓緩

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-29 19:02

近日適逢梅雨季節，大地從先前乾旱轉變成相對濕度70-80%氣候，此時身體如氣血運行不順暢，加上平常就有喜喝冷飲或大口灌水習慣，整天又待冷氣房不出汗的人，就容易身體濕氣堆積，進而產生不適感。

下雨前後身體易痠痛 常見於久坐、愛吹冷氣的人

台灣安南醫院中醫部曾印正醫師表示，近來門診中常碰到患者主訴下雨前後，身體突然痠痛不已或莫名拉肚子、眩暈，也有人並沒有做什麼特別運動，卻突然抽筋，經常感覺頭部暈重，嚴重時甚至會作眩，服用止痛藥效果也不明顯，問診後發現患者多半是坐辨公室、久吹冷氣的上班族，而非揮汗如雨下的勞動朋友。

梅雨季+飲食不調 症狀加重

曾印正指出，就中醫角度來看，梅雨季時人體容易受外界濕氣及悶熱天氣，而影響人體氣血流動順暢度，如加上飲食愛吃生冷的瓜果、重口味的燒烤、油炸物，或是喝冷飲加上吹冷氣等，都容易出現身體的痠痛。

三大排濕方法（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

為避免梅雨季時身體濕熱濕溫，曾印正建議，可藉由運動來增加排汗，食療輔助如綠豆薏仁湯、紫蘇葉茶、粟米鬚茶來喝，以及按壓外關、足臨泣、足三里和陽陵泉等穴位，皆能讓身體濕氣排除更通暢。

一旦經絡中濕氣堆阻減少，自然氣血運行就流暢，如此身體對於外界濕度、熱度的變化就可以調適得當，安然度過濕熱濕溫梅雨季。

曾印正也提醒，這時期水分較多的水果先避開，改吃番石榴等水分較少的水果，當大量流汗時，建議小口喝水慢慢補充水分較好，不能大量補充水分，以免讓體內濕氣加重。

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+ 7 + 7 + 7

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