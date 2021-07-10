減肥｜原地跑跳繩成效一樣愈重愈減磅？每次10分鐘燒脂護心強小腿

撰文： 運動星球 最後更新日期： 2021-07-10 10:02

跑步一直以來都是瘦身或減脂族最常做的有氧運動，但在COVID-19新冠肺炎疫情期間，我們將很難去戶外進行各項運動訓練，因此，原地跑就成為許多運動人在家會進行的項目，那原地跑跟我們一般習慣的跑步在消耗熱量上是否一樣？

一般來說，原地跑或稱為定點跑都被當成是熱身訓練的一部分，通常緊隨其後的就是中高強度的運動，然而，正常的跑步與原地跑都對身體有不同的好處，主要是因為這兩個動作所用到的肌肉及動作也不相同，舉例來說，原地跑少了推動身體向前的肌肉參與，但這個練習卻能幫助強化腳踝、股四頭肌、膕繩肌與小腿肌群。接下來將告訴你如何透過正確的原地跑方式，讓身體消耗更多的熱量達成瘦身減脂的目的。

▼原地跑能幫助減重？（按圖了解👇👇👇）

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根據多項研究指出，原地慢跑對於消耗熱量十分的有幫助。美國哈佛健康表示，一個人的體重將會影響慢跑時間以及消耗的卡路里；雖然沒有對於原地慢跑消耗熱量的正確估算，但預計這個訓練方式與一般慢跑接近，例如一個125磅（約57.5公斤）的人慢跑10分鐘會消耗大約60大卡的熱量，但如果慢跑達一小時左右，消耗的熱量將可多達360大卡；這相對於一個185磅（約85公斤）的人來說，原地慢跑10分鐘大約可消耗90大卡的熱量，若進行1小時消耗的熱量將能達到530大卡左右。但原地慢跑所消耗的熱量數將取決於多種因素，例如體重、跑步的時間和訓練的強度都會影響消耗的成效。

如果你沒有室內跑步機或因為某些狀況不能外出訓練，那麼原地慢跑就可當做一個很好的有氧運動選擇，它可以提升你的肺活量讓心血管更加健康；令人驚訝的是康乃狄克大學（University of Connecticut）健康中心將原地慢跑列為高能量運動項目，這與開合跳及跳繩運動擁有一樣的成效。

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每次跑10分鐘

原地慢跑是達到穩定心血管訓練狀態最好的方式之一，這當你的訓練達到一定強度水準時，身體的心率會增加以滿足身體對於血液中氧氣的需求，另外，原地慢跑也可使心血管系統以足夠的訓練時間穩定消耗掉多餘的脂肪。

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議每周至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，或是在大部分的時間內每天進行30分鐘的訓練；如果你的時間有限也可將原地跑分為3個10分鐘的訓練方式，例如早上起床進行10分鐘原地跑訓練，下午再跑10分鐘，晚上再用10分鐘結束一整天的訓練項目。

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正確的原地跑方式

原地慢跑與任何運動訓練沒有差別，在訓練的過程中必須要注意運動的姿勢與強度，這是為了能用最大的限度發揮出運動訓練最大的效益。

訓練步驟： 步驟1. 雙腳分開與肩同寬站立，並維持脊椎垂直地面。 步驟2. 將左膝或右膝（依個人習慣）向上抬至與臀部平行處或踢屁股的動作。 步驟3. 當雙腳著地時，抬起另一條腿。重複同樣的步驟5-10分鐘。

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