抑鬱症｜YouTuber阿滴曾行屍走肉無故哭！5件事要認清抑鬱症≠抑鬱

抑鬱症是很常見的情緒病，台灣YouTuber阿滴透露自己曾患抑鬱症，形容當時十分無助和黑暗，經常無故哭泣和恐慌到全身發抖。抑鬱症雖然常聽，但你又是否真正認識它？



知名台灣YouTuber阿滴，早前在Facebook和YouTube透露自己曾患憂鬱症（抑鬱症），並分享患上抑鬱症一年的心路歷程。他形容當時那段日子真的很黑暗，就像「行屍走肉」，每一天非常的痛苦、極度悲傷壓抑、覺得未來一點希望都沒有，並表示光是活著就用盡力氣了。

知名台灣YouTuber阿滴，早前在Facebook和YouTube透露自己曾患抑鬱症。（YouTube截圖）

他表示幾乎現代醫學有的療法都試過，幸好他現在逐漸康復，希望藉著分享經歷，能幫助抑鬱症患者找到一些方向跟力量，學習與憂鬱症共存的方式，並將是次YouTube影片的廣告盈利全數捐贈給社團法人臺灣憂鬱症防治協會。

▼阿滴分享他患抑鬱症的經歷，經常無故哭泣、覺得自己一無是處：（按圖👇👇👇）

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5個關於抑鬱症你可能不知道的事

阿滴表示抑鬱症是很複雜的疾病，他想分享自己在患病期間學習到和體會的事。不過他強調自己分享的全部都是其主觀的經驗，他並非心理學專家或精神科醫生，當作參考便好，有需要的話還是要以專業醫生的意見為主。

▼5個關於抑鬱症你可能不知道的事：（按圖👇👇👇）

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1. 憂鬱跟憂鬱症（抑鬱症）不一樣



憂鬱只是情緒，憂鬱症（抑鬱症）則是一個大腦神經物質失調的疾病。每個人都會有難過的情緒，但是憂鬱跟憂鬱症不一樣，舉個例子，如果身邊的親人過世了，感到憂鬱是很正常的，當我們學會了在沒有那個人的世界繼續生活下去時，這樣的悲痛就會消失。

但憂鬱症是因自我厭惡產生的悲痛，覺得糟糕的是自己，所以似乎沒有終點。憂鬱症引發的悲傷情緒是遠比一般水平強烈的，通常有幾個明確的指標，包括：心情超過兩周的持續悲傷、對原本有興趣的事物失去興趣、對自我的無價值感與罪惡感、以及反覆地想到死亡或有自殺意念。

▼同場加映：抑鬱症9大症狀（按圖👇👇👇）

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2. 憂鬱症病患並不是抗壓性差



很多人會覺得憂鬱症患者就是玻璃心，受不了少少壓力，但不完全正確。阿滴表示自己並非抗壓性差的人，他過去很勇於承擔責任，面對壓力和輿論，但太過追求完美的個性讓壓力不斷累積，到最後才爆。所以很多憂鬱症患者在患病前其實都承擔了一般人無法想像的創傷或壓力，在得病後自我厭惡的壓力就已經爆錶，就像是一個充滿氣的氣球，所以再多任何一點點壓力就會爆掉。

3. 憂鬱症病患無法控制自己的思考



憂鬱症病發時，他會陷入負面的「反芻思考」（過分沉溺於消極的思想中，反過來又會強化自己的負面情緒），生活中的所有事情都會看起來很黑暗和沒希望，滿腦子充滿荒謬的劇本，例如：失去工作、付不出員工的薪水、家破人亡等等。他表示這種思考無法控制，不是想開一點就可以解決的事，需要藥物輔助跟親友或專業諮商師大量的溝通跟排解。

4. 憂鬱症會讓患者變遲鈍



憂鬱症會直接影響你思考的速度還有記憶力，阿滴病情嚴重時讀書讀到第二行就會忘記第一行在講什麼，而在錄影時就算有逐字稿，直接照稿一個字一個字讀也會做不到。這件事對他造成很大恐慌。不過憂鬱症好轉後，他已經恢復大部分的思考速度跟記憶力。

5. 憂鬱症是有機會改善的



網路上跟憂鬱症相關的文章有很多，但不一定全部都是正確的。他憶起患病初期有看到一些說法是「憂鬱症是終生不會好的疾病」，讓他大受打擊，陷入絕望和無助，甚至自暴自棄。但其實憂鬱症可治癒的，也可大幅改善症狀，擁有這個信念對康復的幫助非常大。

▼同場加映：台灣人氣網絡插畫家「10 Seconds Class - 10秒鐘教室」也曾以圖文描繪外界對抑鬱症常抱有的6個誤解，希望大家了解此病，有些說話盡量不能講？（按圖👇👇👇）

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阿滴更分享他覺得對康復抑鬱症有幫助的想法和建議。（Anthony Tran/unsplash）

5個改善抑鬱症的建議

▼多了解抑鬱症有助康復，阿滴更分享了他覺得對康復有幫助的想法和建議：（按圖👇👇👇）

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1. 相信醫生說的話，按時吃藥



他在換了幾間診所和醫生後，覺得相信醫生專業的判斷才是最重要的，一直懷疑藥物或是療程是不是最正確的會延誤一些治療時間，也會造成不必要的心理壓力。

2. 改變對自己說話的方式



憂鬱症患者的想法會不斷的攻擊自己，自尊心、自信心、自我價值感都會相當低落。雖然病發時很難控制自己的想法，但也要想辦法改變這個對自己說話的方式。

他從書上看到一個覺得很有效的方法：

早上剛醒、意識有點模糊時，趁機對自己說或者是想很多正面的鼓勵言語，像是「我愛自己」、「你是很棒的人」等等

3. 活在當下，不想過去跟未來



發病時，他會不斷的悔恨過去跟懼怕未來，後來他會把自己的眼光限制在僅限於今天，盡量不去想過去跟未來的事，只把今天過好。靜坐、冥想、瑜伽對他很有幫助，我還會把每一天做了什麼事和相對應的心情透過應用程式記錄下來，可助自己看到有哪一些牽動他情緒、情緒波動和進步的幅度。

▼同場加映：呼吸法有助紓緩焦慮，如何做呼吸法？（按圖👇👇👇）

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4. 有耐心，給予時間



憂鬱症需要慢慢恢復，服藥也需約一個月後才能感受到藥效。所以要有耐心，按照時間走必要的療程。尤其是在康復的路上不要急躁，帶著會慢慢好起來的希望，給自己的身體跟大腦時間恢復神經物質的平衡，找回自己的健康。

5. 找到生活中新的目標與成就感



最後，當你慢慢好起來，找回了一些動力跟精力後，便可以開始找尋生活中新的目標跟成就感了。他過去把大部分的成就感都架構在自己的工作上，但YouTuber的工作表現很大一部分是無法完全掌握的，這樣的成就感相當不穩定。後來參考諮商師建議，找到了幾個其他比較穩定的成就感來源，例如煮飯、健身，讓自己可以在這些事物上感受到自己的進步也找到自我價值感，對憂鬱症的恢復很有幫助。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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