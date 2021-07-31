腸胃炎｜嘔瀉發高燒5症狀急性腸胃炎！戒4類食物汽水甜品愈食愈瀉

夏天已經進入最熱期，在炎熱的天氣下，最容易讓食物中滋生細菌，引起腸胃炎。台灣奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻說，像是在夏天最容易遇到的就是沙門氏菌、椰毒假單胞菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌，而最常見的就是沙門氏菌感染。



細菌性腸胃炎的5大症狀（按圖👇👇👇）

王宿鴻說，細菌性腸胃炎容易引起「急性腸胃炎」，症狀發作又急又快，以沙門氏菌為例，會有5種常見的症狀：

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1. 噁心、嘔吐。

2. 腹痛。

3. 嚴重腹瀉。

4. 高燒不退。

5. 糞便中常夾雜著黏液和血絲。



通常看到糞便中有黏液、血絲，都會嚇到、以為是癌症或是其他嚴重的疾病，不過如果在 2~3天內退燒，而腹瀉在1週內改善的話，就可以比較放心。

不過王宿鴻也提醒，像是嬰兒、老年人或是有其他慢性疾病如糖尿病、慢性腎臟病、罕見疾病造成免疫低下，就要小心症狀會比其他人來得嚴重，甚至會產生嚴重併發症如脫水、敗血症、休克、腸出血、壞死性腸炎等；如果這些人出現腸胃症狀如上吐下瀉，甚至伴隨發燒時，絕對不可輕忽。腹痛是腸胃炎的症狀之一，一般來說可以自行緩解，但如果持續腹痛超過一週就建議就醫。

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拉肚子的時候不能喝含糖飲料

王宿鴻說，如果症狀比較輕微，可以自己在家中多補充電解質、水分、吃一些好消化的食物，可以減少腸胃刺激，幫助它盡快恢復。如果還會嘔吐、吃不下東西可以改多補充水分，如果吃得下，就不要空腹太久，避免腸胃受到更大傷害。

「一般會建議吃白稀飯、白飯、白麵條、白方包，是因為這些食物好消化、也不容易刺激腸胃，是很好的過渡食物。如果肚子不痛、吃得下，還是可以吃到平常的進食量。」王宿鴻說。但即使吃稀飯、白麵條，也不要搭配醃漬類的食物，因為醃漬類食物也不好消化。

所謂的「容易消化」，是指食物在胃中很快排空、進到腸道，大約30分鐘左右能排空的食物，就代表好消化。如果是過度烹飪、過度調味的食物，例如高油高糖高鹽、辣、酸等，都會需要消化比較久；而高纖維、高乳糖、容易脹氣的食物也是不好消化的，所以要避免食用。

要避免的食物

- 高糖份食物：會把水分帶到腸道中，讓腹瀉變得更嚴重。

- 乳糖：不好消化，無法分解。

- 纖維：刺激腸道、不好消化。

- 容易脹氣的食物如豆類製品：增加腸胃負擔。



如何避免夏天的細菌性腸胃炎

王宿鴻說，由於細菌性腸胃炎常常是因為吃到污染的食物而感染，例如沙門氏菌在生雞蛋、奶製品、肉製品等就常出現，所以要注意食物的處理。

- 蛋、肉、奶要煮熟，牛奶要選擇滅菌奶。

- 生食和熟食分開。

- 避免讓食物在35℃存放1小時以上。

- 吃不完的食物一定要用「保鮮膜」包裹放入雪櫃，再次食用前再加熱煮熟。



▼改善腸胃炎的2個穴位：（按圖👇👇👇）

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