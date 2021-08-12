椎間盤突出｜羅浩楷因病息影曾靠輪椅代步 男士五十歲前屬高危

前陣子有人參加選美節目，因酷似藝人羅浩楷而被稱為「東涌羅浩楷」，令人關注資深藝人羅浩楷的動向。而息影多年、現年71歲的羅浩楷上月就罕有公開亮相，接受電視節目訪問。他在2016年因椎間盤突出而退出幕前，由於當時病發毫無預兆，他的腰骨突然無法挺直，後來更嚴重至駝背並要以輪椅代步，讓他措不及防。本文將淺述椎間盤突出，並簡介此症的高危人士及自我檢測方法，讓讀者能預早防備。



現年71歲的羅浩楷在2016年因椎間盤突出而退出幕前。（圖片：msiatimes）

椎間盤是位於脊椎骨之間的彈性組織，具有避震作用，它由「髓核」及「纖維環」兩個主要部分組成。 髓核位於椎間盤的中心，呈啫喱狀；纖維環則是一層層的膠原纖維，將髓核包圍。

椎間盤結構圖（左）及椎間盤突出（右）。（圖片：asiamedicalspecialists）

隨著年紀增長，纖維環會逐漸變得脆弱，在壓迫及勞損下有機會撕裂；一旦撕裂，中間包圍著的啫喱狀髓核便會洩漏出來，形成突出的椎間盤。髓核突出的方向，通常是脊椎正後方或後外側。向正後方突出會導致下背痛；後外側則可能壓迫坐骨神經而引發「坐骨神經痛」，疼痛更會由臀部傳到大腿後方、再延續到小腿、腳跟甚至腳趾。

視乎突出的位置及受壓迫的神經根，症狀亦略有不同，最常見的包括腰背疼痛、臀部和髖關節疼痛、背部肌肉痙攣、坐骨神經痛、腿或腳掌麻痺刺痛；較嚴重的症狀則有腿、腳掌或腳趾無力，甚至喪失大腸或膀胱功能，那時便必須接受手術治療。

男性風險遠高於女性 最早可於30歲發病

年齡、舊患、職業及生活習慣是常見風險因素。年紀方面，此症常見於30至50歲，而曾有背痛舊患會更易發病。職業方面，長期坐著或站立、頻繁彎腰或搬運重物會增加脊椎負擔，因此從事勞動性行業是高危人士；背部經常受震動亦容易令椎間盤受損，因此職業司機亦應注意。

生活習慣方面，坐姿或站姿不良固然有壞影響，而不少醫學研究都指出，吸煙也是導致椎間盤突出的常見原因。因為香煙中的尼古丁會令血管變窄，令流向椎間盤的血液減少，使其營養不足，加速退化。而缺乏運動導致體重過重、新陳代謝減慢亦會增加風險。此外，男性會較高危，臨床統計顯示男女發病比率是4:1，原因可能是男性較易受以上風險因素影響，加上體重較重，因此椎間盤的負擔亦較大。

年齡、舊患、職業及生活習慣是常見風險因素。臨床統計顯示男女發病比率是4:1。（圖片：appnews）

要留意腰間及下肢異常疼痛 單側疼痛是病徵

椎間盤突出其實有跡可尋，並非真的突如其來。初期最明顯的症狀先出現在腰部，包括長期腰背疼痛，休息或可減輕痛感，但當咳嗽、噴嚏或大便時用力又會令疼痛加劇，嚴重更會影響坐立及翻身。同時腰部活動亦會受到影響，例如難以向後伸或向前屈。

其次是下肢出現放射性疼痛，由臀部開始，並隨著病情惡化而逐步擴散到大腿後方、小腿、腳跟甚至腳趾。由於椎間盤突出的方向通常偏向其中一側，所以疼痛通常都出現在單側。

當病情更嚴重時或會出現肌肉癱瘓、麻痹或感覺異常，腰間盤突出會壓迫或牽扯神經根，令腿部出現麻痹、疼痛、發冷等，甚至引起肌肉癱瘓等症狀。

椎間盤突出會導致坐骨神經痛，而由於突出的方向通常偏向其中一側，所以疼痛通常都出現在單側。（圖片：health.udn）

五個簡單動作 可作自我檢測

如果擔心自己有潛在風險，可以透過以下五個簡單動作，進行初步的自我檢測。首先是「躺平抬腿」：躺平後，伸直雙腿，其中一邊腿緩慢地抬高成90度，如果無法抬高超過70度或在過程中感到大、小腿後側刺麻、疼痛，一直延伸到腳跟，就很可能患有椎間盤突出。

第二個動作是「後仰扭腰」：站直，上半身微微向後仰約30度，緩慢地左右轉腰，如果臀部、腰部、腿部感到疼痛、麻痹，便可能有椎間盤突出。第三個動作是「向前彎腰」，此時椎間盤受到的壓力會增加，椎間盤突出患者會感到更大的疼痛感，甚至無法順利完全彎腰。

第四個動作是「單腳站立」。如果疼痛出現在右側，便試用右腳站立，看看能夠單腳站穩。第五個動作是「踮腳尖站立」，椎間盤突出經常會影響到大腳趾的活動，因此試單腳踮腳尖時，感到疼痛或無法完成動作的人，便要當心。

如果擔心自己有潛在風險，可進行初步自我檢測，嘗試做「躺平抬腿」、「後仰扭腰」、「向前彎腰」等動作，如果無法完成或過程中感痛楚，便要注意。（圖片：google）

及早治療可避免手術 部分患者可自行復元

椎間盤突出與大部分疾病一樣，及早治療能提高治療速度及治癒機會。當出現下背痛或坐骨神經痛症狀後，患者一般會先接受藥物與物理治療兩種保守治療方法。神經線受壓程度不嚴重的話，治療神經線及消炎止痛的藥物加上物理治療，進行約六星期左右的療程，治療效果亦相當明顯。

事實上，有不少研究發現，椎間盤突出後有13%至96%機會自己縮小，而有少於四成機會突出的部分更會完全消失。因此一旦發現自己有上述症狀時，便應該及早就醫。

Source:HK01,早安健康,好痛痛