減肥｜168斷食法不是人人都啱　血壓高都唔試得？另附血壓計推介

減肥一向都是城市人的「終生事業」，除了保持身體美態之外，更重要是令身體更健康。近年，坊間流行「168間歇性斷食法」，只要每天連續16小時處於空腹，就可以「佛系」輕鬆減肥。不少人都表示方法有效，但醫生表示，有3類人未必適合「168斷食法」，勉強嘗試分分鐘會挨壞身子。



不少都市人都想盡辦法，令自己身體更健康和苗條。（資料圖片）

168斷食法是甚麼？

所謂168斷食法，指每天有16小時不進食，其餘8小時則可進食。雖然斷食法沒有限制進食的種類，但市民一般會結合「減糖飲食法」或「生酮飲食法」，以提升減肥的成效。

洪金寶在太太建議下實行「168斷食法」，減肥效果最有效！（按下圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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「168斷食法」不是人人啱 3類人要諗清楚

雖然不少人嘗試「168斷食法」後都覺得效果明顯，但有醫生認為斷食法對3類人士的生活。

**按下圖即睇哪3類人士不適合「168斷食法」**

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留意身體血壓變化 減得輕鬆又安心

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OMRON 手臂式電子血壓計 6大特點



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注意事項：長期病患者，使用前請先咨詢醫生意見。

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