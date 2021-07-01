運動減肥｜小腿愈跑步愈粗？7招美化線條紓痠痛　飲咖啡都有用？

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-07-01 17:00

一到夏天，身上肉肉便會表露無遺，不少人都選擇跑步、行山等帶氧運動減肥，不過總有剛開始運動的女生問：「為什麼跑步後小腿反而變粗？」原來運動後小腿暫時變粗屬正常現象，即看以下幾個注意事項，有助美化全身線條，減肥效果事半功倍。

運動後乳酸累積是正常

很多女生平日少運動，一開展減肥計劃便進行劇烈運動，肌肉容易超出負荷而腫脹痠痛，嚴重更有機會拉傷！因此運動必須循序漸進，並緊記在運動前後多做拉筋、伸展活動，有助紓緩肌肉痠痛和拉長線條。

而另一個常見原因就是乳酸累積！運動時身體會分解葡萄糖作能量，並在過程中產生大量乳酸，累積在身體內，造成肌肉痠痛和視覺上腿圍變粗，這個屬正常現象，只要多加按摩或拉筋，一晚便可消退，愈跑愈瘦。

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邊做運動邊按摩！壓力襪推介

跑步、行山需動用腿部肌肉，運動過量就容易乳酸積聚和肌肉腫脹痠痛，與其運動後用半小時按摩，不如穿上SOLIDEA SPEEDY運動壓力襪做運動吧，因為它採用Micro Massage微按摩和12/15 mmHg壓力級數，有助血液循環和紓緩腫脹。

另外使用3維波浪微按摩內層面料，可加快皮膚汗水蒸發，使雙腳整日保持乾爽不汗臭！

SOLIDEA SPEEDY 運動壓力襪UNISEX 12/15 $229

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/01）

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