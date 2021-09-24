芥末營養｜黃色排毒降血糖青色殺菌防心臟病　功效比併防癌點揀？

吃熱狗、牛扒時蘸點的黃芥末（Mustard），食壽司、刺身時必加青芥末（Wasabi），兩種芥末你知道它們的分別嗎？除了味道、食法，其營養成分也不同！有醫生指青芥末可殺菌，有助預防食物中毒及膀胱癌等，而黃芥末則可減低糖尿病及皮膚炎等風險。不過，原來不是人人適宜。



黃芥末、青芥末均來自十字花科

兩種芥末顏色不同，功效亦有分別？其實不論黃芥末、青芥末，兩者都來自十字花科的植物，只不過前者是由芥菜種籽磨成，後者則取自山葵的莖部。顏色不同，成分不一，對不同體質的人影響也有別，你又適宜吃黃芥末還是青芥末？

▼黃芥末、青芥末除了顏色之外，你知道兩種芥末還有什麼分別嗎？（按圖了解👇👇👇）

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黃芥末、青芥末不同功效

黃芥末和青芥末的化學物質均含有抗菌功能，能預防身體感染疾病，不過，黃芥末主要幫助排走體內致癌毒素，避免因體內毒素積聚而致癌，有助預防患上慢性炎症如皮膚炎；而青芥末則同時具有使癌細胞自然死亡、增附體內免疫力的功效，因此不但有助降低患癌機率如膀胱癌、食道癌等，也能增強人體免疫力。

▼黃芥末與青芥末有什麼功效、食用須知呢？（按圖了解👇👇👇）

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黃芥末是什麼？

黃芥末是由十字花科的芥菜種子加水研磨而成，狀稠而味道刺激，常用作燒肉、牛扒等肉類的醬料，大多芥末醬都含有薑黃素，即從薑黃中萃取出的一種化合物。

黃芥末功效︰

1. 降血壓血糖



黃芥末含有多種化學物質如鎂、維他命C、Omega-3脂肪酸、類胡蘿蔔素等，有助降血壓及血糖指數，有研究指2型糖尿病者喝芥菜煲水，有助降血糖、有助穩定病情。

2. 預防慢性炎症



黃芥末含有硫代葡萄糖苷及異硫氰酸酯，具抗菌功能，有助預防身體受外在細菌感染而引起的慢性炎症，如皮膚炎、銀屑病等。

3. 助排走體內致癌毒素



黃芥末常用於熱狗的醬料，是由於它的原材料芥菜籽有助化解肉類在燒烤的過程中所產生的毒素，有助人體將毒素排走，避免將毒素積聚在人體內致癌。

建議食用分量︰成年人每日可食用一至兩茶匙



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黃芥末常用於熱狗的醬料，是由於它的原材料芥菜籽有助化解肉類在燒烤的過程中所產生的毒素，有助人體將毒素排走，避免將毒素積聚在人體內致癌。（callmehangry / unsplash）

青芥末是什麼？

青芥末跟黃芥末同是來自十字花科的植物，是由山葵的莖部磨成泥狀，同屬刺激性醬料，常用於日本壽司或刺身。

功效︰

1. 減低食物中毒機率



青芥末含有異硫氰酸酯，有助殺菌及阻止細菌生長，預防食物中毒。因此常見於搭配壽司，魚生等未經煮熟的食材食用。

2. 使癌細胞自然死亡



異硫氰酸酯進入人體後，會與體內的蛋白質結合，使癌細胞自然死亡，有助抑制癌細胞生長，預防癌症。此外，研究發現當膀胱癌患者體內接受異硫氰酸酯時，腫瘤的擴散被中斷並減少了近35%，而擴散到附近肌肉組織的癌細胞，也幾乎全部被阻斷。此外，台灣馬偕醫院和嘉義大學生化科技學系共同研究發現，青芥末含有的6-MITC化合物，可殺死9成胰臟癌、食道癌和肺癌的細胞。

3. 預防中風及心臟病



青芥末的有機硫化合物及異硫氰酸酯，能增強體內的免疫力系統、同時具抗炎性功能，有助預防中風及心臟病、防止動脈硬化及蛀牙。

建議食用分量︰成年人每日可食用一至兩茶匙



青芥末含有異硫氰酸酯，有助殺菌及阻止細菌生長，預防食物中毒。因此常見於搭配壽司，魚生等未經煮熟的食材食用。（crystaljo / unsplash）

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芥末不宜食用人士︰

適量吃黃芥末、青芥末，可有助達到排毒、殺細菌等功效，但由於兩種芥末同屬刺激性食物，以下人士或要慎吃。

1. 腸胃不適者



異硫氰酸酯雖有助殺菌，但同時帶有強烈刺激性，令胃部分泌大量胃酸，令胃痛加劇。

2. 眼睛發炎者



若一次食用過多芥末，或會刺激人體淚腺，令人流淚，或會令本來已有眼睛發炎問題的人士，眼部更感不適。

參考資料︰

1. Healthline: Is Mustard Good for You?2. Healthline: 6 Promising Health Benefits of Wasabi