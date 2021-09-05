家居意外｜家中跌倒黑點多長者容易摔倒　簡單測試即知跌倒風險

有些老人家原本十分壯健，但一次不小心跌倒後，身體狀態便突然每況愈下，不僅體力變得衰弱，連心肺功能也變得更差，最後更陸續出現各種慢性疾病﹖你又有沒有認識過一些老人家，做完大手術或中風後，一段時間後便完全康復，和以往一樣健康？這兩種南轅北轍的情況，究竟有甚麼原因？下文將會從心態、活動和生活習慣開始，介紹讓老人家健康百歲的方法，更會提供一個簡單測試，可以了解長者跌倒的風險，從而作出相應的預防措施。希望每一位老人家，都可以健康地長命百歲。



讓老人家健康百歲的方法，不是讓老人家多休息，而是多鼓勵和陪伴老人家做運動。（圖片：canva）

按衞生署的《2018年非故意損傷統計調查報告書》資料顯示，造成損傷的最常見原因是跌倒，在家中跌倒的比例亦較高；加上長者在經歷非故意損傷的百分比，以及因非故意損傷而須入院留醫的百分比，均比其他組別高，可見長者一旦跌倒後果可大可少。

一分鐘測試即知跌倒風險高低 家居常見意外黑點

英國非牟利物理治療師組織Physiopedia指出，長者及其家人可以透過「Timed Up and Go」測試，了解跌倒風險的高低，從而從出相應的預防措施。方法是先坐在有靠背的椅上，然後長者在沒有旁人攙扶下步行到3米外後轉身回程，再回到椅子坐下。如果這段步行需時超過12秒，就代表跌倒風險為高。

除了長者本身的跌倒風險外，家居隱藏的跌倒黑點亦會令意外出現。例如長者家中普遍有較多雜物，因為他們不喜歡或無能力清走的雜物，而過多的雜物令家中走道變狹窄，增加跌倒的機會。而浴室也是高危的地方，如果附近沒有任何扶手，洗澡後濕滑的地面會令行動不便的長者易生意外。

在浴室安裝扶手，可減低因地面濕滑而跌倒的機會。（圖片：seniorhomecarehq）

不須卧床卻卧床 只會讓身體狀況愈變愈差

不少老人家在一次跌倒或大病後，身體機能便一蹶不振，從此只能臥床或坐輪椅。這是源於「休養便須在家卧床休息」的錯誤觀念，根據台北職能治療師公會指出，卧床病人其實有九成都可以坐在椅子上，即使重大手術或跌傷骨折後，只要傷口或骨頭癒合、渡過危險期便應該每日做一些運動。

即使大病過後，亦應保持一定運動量，以免出現肌力衰退的情況。（圖片：stanford medicine）

長時間卧床休息不僅無法讓身體恢復，更會讓身體退化。根據2020年《美國老年醫學會期刊）》（Journal of the American Geriatrics Society的一項研究，只要5至10日身體不活動，肌肉就會開始萎縮及加速流失，出現肌力衰退的情況，明顯的徵狀是手腳無力、心肺變差。所以即使病後必須卧床休息，也要有計劃的保持肌力運動，躺卧不動愈久，日後要康復便愈困難。現時醫療機構已有提供基本的物理治療或職業治療協助患者復健，但只有每次見治療師才做復健，練習量是不足夠。

復健的練習次數是重要，老人家及其家人跟專業的治療師學習正確的方法後，便需求回家持續練習，讓老人家健康百歲的方法，不是讓老人家多休息，而是多鼓勵和陪伴老人家做運動。

家居防跌五招

●維持家居整潔

收納好雜物及電線，保持通道暢通及有足夠闊度；避免使用舊衣物作地布，可用防滑地氈。

●充足的照明

可添加小夜燈或自動感應燈，方便晚上出入。

在床前加裝小夜燈，方便晚上出入。(圖片：elizz)

●浴室加裝防滑設施

建議於浴室內安裝扶手，在浴缸或企缸內放置防滑墊，有需要可放椅子在浴室，方便坐著洗澡；同時可將沐浴用品及毛巾放置在合適高度，避免彎腰或踮腳。

●注意臥房環境規劃

為方便上下床，睡床不宜過高或過低。

●保持廚房乾爽

廚房地板容易出現積水，要盡快抹乾；常用廚具切勿擺放過高，以免需要趷高或使用摺椅攀高。

Reference:HK01,Physiopedia,醫院管理局,健康雜誌