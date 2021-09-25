生酮減肥｜極速瘦恢復正常飲食膽固醇升？4類人不宜增心臟病風險

台灣一名51歲女性進入更年期後開始體重飆升，半年前她透過「生酮飲食」3個月瘦下7公斤，然而後來恢復原本飲食習慣後，又以生酮觀念攝取高油脂食物，體重2個月內回升，還比減重前重，而且健康檢查血脂肪、血中膽固醇都比過往升高。營養師提醒，生酮飲食並非人人適合，本身有三高、心血管疾病者更應避免在未諮詢專業醫師、營養師情況下執行。



該名女性半年前看到網友分享生酮飲食，主張不用刻意運動，主要用飲食控制就可以快速減重，對於沒有運動習慣的她有很大的吸引力，於是按照網友分享的生酮飲食方式，嘗試了3個月就迅速瘦下了7公斤，體型也明顯變得苗條。

不過，生酮飲食過程中必須大降低攝取含澱粉類的食物、蔬菜水果的限制也較多，讓喜歡白米飯當主食，飯後也會吃點水果的感到非常痛苦，在獲得不錯減重效果後，立即恢復原本的飲食習慣。

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生酮飲食「副作用」

然而生酮飲食中大量攝取高油脂食物的特性，讓她誤認為即使恢復正常飲食，只要多吃高油脂食物同樣可以達到體重控制的效果。才短短2個月，體重數字非但沒有持續下降，反而還比減重前多了好幾公斤。近日進行健檢，結果出爐血脂肪、血中膽固醇濃度都比過往紀錄有明顯升高趨勢，讓她大感意外。

台灣北投健康管理醫院營養師潘富子指出，採用生酮飲食法必須先認清這並不是一種均衡飲食的方法；也因生酮飲食與大多台灣人飲食習慣有很大的出入，常見許多民眾在執行生酮飲食時，情緒上容易造成負面影響，常見的伴隨症狀如：腹瀉、便秘、頭暈、飢餓感增加、疲憊、焦慮等。

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生酮飲食不宜人士

若進一步安排健康檢查則可能發現數項檢查結果異常，如體中血脂肪、膽固醇濃度或是尿酸濃度升高等。長久執行下來，也可能增加罹患心血管疾病的風險。若是有三高（高血壓、高血脂、高血糖）、腎功能障礙、心血管或其他慢性病等族群更是請勿未在尋求專科醫師或營養師諮詢溝通前輕易嘗試生酮飲食，避免引發酮酸中毒等健康危害。

潘富子也提醒，生酮飲食會大幅減少攝取維持骨骼健康所需的礦物質等微量營養素，因此長期執行下來也易使骨質流失。尤其是更年期後因荷爾蒙減少導致快速肥胖的民眾，更是千萬不可未經專業醫療諮詢輕易嘗試生酮飲食。

短期減重採用生酮飲食雖快速有效，但並非人人適合。正確的減重方式，建議應採取可長期執行且均衡飲食並兼顧健康的飲食控制方法。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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