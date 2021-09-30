足底筋膜炎｜腎陰虛損易致腳跟痛　中醫教按6穴位治疼痛滋陰補腎

足底筋膜炎是成年人腳跟疼痛常見的原因之一，典型症狀是早晨下床的第一步，腳後跟前的腳底會從深處出現劇烈疼痛，就像是被針扎到一樣，之後才會慢慢緩解。



台灣衛福部新營醫院中醫科主治醫師郭俊佑表示，足底筋膜是位於足底的一段筋膜纖維，連接著足跟骨以及蹠骨間，作用於幫助身體吸收活動時，腳底的衝擊力能夠幫助維持足弓穩定來支撐體重。

▼常見筋膜炎成因：（按圖了解👇👇👇）

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足底筋膜炎發生原因？高危險族群？

發生原因是過度使用、承受過多衝擊力而導致發炎增厚鈣化，因而產生疼痛反應。臨床上，常會檢測足底筋膜的厚度，來判斷發炎的嚴重程度，需要與蹠骨痛、足跟脂肪墊損傷、足底纖維瘤、疲勞性骨折、腰薦神經壓迫作區別。

足底筋膜炎好發於40~60歲的人，較常出現於需長時間站立、走路、足部需緩衝之職業，例如：馬拉松慢跑者、籃球員、棒球員、舞蹈者、教師、勞工、專櫃、醫護人員等，以及肥胖或天生扁平足者。

中醫看足底筋膜炎，經絡保養能緩解

郭俊佑指出，足底筋膜炎在中醫歸為「足痛、跟痛」，多由經絡氣血供應不足、瘀阻所致，或腎陰虛損、筋骨失養造成的退化。治療上，包括針灸、針刀、整脊或遠絡療法等，會根據疾患形成原因，選擇治療方式，達到有效改善。

從經絡上看來，從頭部、背部、腿部後方一直到足底，是足太陽膀胱經與足少陰腎經所經過的路線，若經絡不通造成瘀阻，就會出現疼痛，而不同經絡滯瘀的疼痛表現會稍有不同，亦可能會同時出現，可按壓穴道紓緩。

郭俊佑提醒，平時適度休息，多做伸展小腿的運動，避免赤腳並選擇足弓支撐較好、鞋底鞋跟較柔軟的鞋子，及避免長時間跑步、跳躍以免復發。如果有足底筋膜炎症狀，建議及早至中醫科門診進行診察與治療。

▼按壓6穴位緩解足底筋膜炎（按圖看清👇👇👇）

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1. 外關穴

取穴：將手背朝上，從腕關節中央往手肘處約二寸（三指橫寬）的位置，左右各一。

功效：主治偏頭痛、眼睛腫痛、耳鳴、牙痛、落枕、上肢關節痛、手腳麻痺等疾病。



2. 湧泉穴

取穴：位於足底前部凹陷處第二、三趾趾縫紋頭端與足跟連線的前三分之一處。

功效：作為足少陰腎經的起始穴，可提升腎機能，與骨骼、頭髮、荷爾蒙都有密切關聯。



3. 陽陵泉穴

取穴：位於小腿外側、膝蓋下方二寸的凹陷處。

功效：亦名「筋會」，即全身「筋之會」，對肌肉、筋膜等軟組織症狀都有效，尤其常用於調理下肢痠痛不適。



4. 商丘穴

取穴：足內踝前下方凹陷中，當舟骨結節與內踝尖連線的中點處為商丘穴位所在之處。

功效：用於治療腹脹、腹瀉、便秘、黃疸、足踝痛等。



5. 太谿穴

取穴：位於腳踝外側凸起骨頭，和阿基里斯腱中間的凹陷處。

功效：是腎經之源，也是補腎的首選大穴，能激發及調動全身腎氣、滋養體內陰液，達到滋陰補腎的效果。



6. 崑崙穴

取穴：足部外踝後方，當外踝尖與跟腱之間凹陷處。

功效：屬於足太陽膀胱經，可清熱安神、紓緩腰腿，治療頭痛、腰痛、高血壓、踝關節炎、坐骨神經痛等病症。



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