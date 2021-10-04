養生｜焦慮引致身心失調？中醫師推介三茶飲穴位紓緩壓力

因為疫情關係及有些媒體的推波助瀾，使社會氛圍充滿恐慌與對立，讓許多民眾感到焦慮。不僅心情受到影響，也會出現許多身心變化，如頭暈、頭痛、失眠等，因此求診的人也增加。台灣王翊錞中醫師表示，除了配合治療之外，也需要正常飲食與運動，若有焦慮到不敢出門的民眾，他也分享三個茶飲與穴道按摩可紓緩。



自律神經失調 中醫又稱肝氣鬱

焦慮是臨床醫療常見問題之一，帶給身心的影響不亞於糖尿病或高血脂等慢性病，正視自己的壓力，減少焦慮是現在重要的課題。台灣王翊錞中醫師提到，因為疫情延燒，人心惶惶，因為身心狀況就診的民眾也增加。

焦慮或壓力都會造成身心的變化，像是頭痛頭暈、失眠、疲勞善忘、喉嚨有痰吐不出來、肌肉緊繃、胸悶心悸、胃痛、便秘或腹瀉、頻尿、盜汗等問題。台灣王翊錞中醫師指出，這被稱為自律神經失調；也是中醫的肝氣鬱，在黃帝內經中玉機真藏論已經說明，肝氣太過則令人善忘，忽忽眩冒而巔疾；其不及，則令人胸痛引背，下則兩脇胠滿。

飲食均衡與運動助平衡 紓緩情緒三茶飲

若有在看診的民眾，應持續就醫，也應該飲食均衡與運動，才能讓身心狀態達到平衡。王翊錞中醫師分享三種茶飲可以幫助舒緩情緒，也建議可以進行簡單的穴位按摩，穴位按摩挑選以方便按壓，且穴位不會太深為主。程度都是以手指頭輕微按壓，稍微痠但不要痛最好，按壓方式持續按壓十個呼吸後，停止按壓一個呼吸為一次，做三次。

3款紓緩情緒茶飲（點擊下圖看清！👇👇👇）

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甘麥大棗湯

甘草10克 、浮小麥50克、大棗5枚，以水600cc，煮成300cc，分成三份喝。

適合精神恍惚、悲痛欲哭、呵欠頻頻的朋友。

紫蘇薄荷茶

紫蘇適量、薄荷適量，熱水沖泡。

適合容易頭痛胸悶，覺得自己容易中暑的朋友。

玫瑰花茶

玫瑰花適量、陳皮適量，熱水沖泡。

適合容易胃痛、乳房脹痛、覺得自己腸胃都不動的朋友。

自律神經失調 輕微按壓三穴道改善

太衝穴：安撫焦慮心情

位置在腳的大拇指和第二指指縫間，往上1寸（約一個拇指橫寬）處

適合心情煩躁、很想吵架的朋友

內關穴：緩解胸胃疼痛

手腕橫紋正中，沿著兩條筋的中間往上2寸（約三手指寬）處

適合容易心驚、心悸、胸悶、胃痛、或腹瀉、便秘的朋友

神門穴：安定心神

手腕掌心橫紋下方，靠小指側端，豌豆骨凹陷處。

適合頭暈、頭痛、心煩、失眠、頻尿的患者

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