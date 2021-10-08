腸胃健康｜噁心嘔吐胃結石症狀難察覺！吃柿子配可樂避免纖維凝集

多數民眾都知道腎結石、膽結石，但會出現結石的器官不只在那兩個部位，其實也有「胃結石」和「腸結石」！容易出現在胃酸減少、胃腸道蠕動異常的患者身上。另外吃的東西也要注意，特別是秋天盛產柿子，就有患者吃柿子吃到胃結石，台灣消化內科醫師解釋：「因為柿子裡富含單寧酸會跟蛋白質形成黏稠性的物質，進而在胃或腸形成結石。」



胃結石症狀不易判別！噁心、嘔吐、上腹不適

負責消化的胃怎麼也會結石呢？簡單來說就是不消化的東西在胃久了就變成結石，患者可能開始會有些不適的症狀，包括陣發性噁心、嘔吐、上腹不適，有些嚴重點會導致消化性潰瘍、胃發炎、胃潰瘍，引起胃痛和胃脹。

台灣安南醫院副院長、消化內科主治醫師許秉毅說：「在臨床上十分少見，大部分都是因為『囫圇吞柿』和吞吃毛髮所引起。」但要單靠症狀診斷出胃結石相對困難，這些非特異症狀還是必須經過影像檢查。

柿子纖維不易分離容易造成胃結石？（按圖看清👇👇👇）

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但最知名容易造成胃結石的食物就是「柿子」，許秉毅分享臨床上的一名真實案例，一名80多歲的老先生因為胃痛就診，結果除了發現胃潰瘍之外，還有5公分大的「大黑石」。

醫師一追問老先生是不是有常吃柿子？老先生說很愛吃柿子，雖然很常吃但因為牙齒掉很多，每次咬沒幾下，一下子就吞下去。許秉毅說：「這就是『囫圇吞柿』，沒有細嚼慢嚥造成胃結石，囑咐他每天喝『可口可樂』來軟化結石，兩個禮拜以後，再安排胃鏡幫他把石頭取出來。」

但為什麼柿子會造成胃結石？許秉毅解釋：「因為柿子裡富含單寧酸，容易與食物中的蛋白質形成黏稠性的物質，讓柿子的纖維不易分離，在胃內或腸內容易形成結石。」

這樣吃柿子才安全！

尤其現在秋天到了，又是柿子的盛產期，醫師建議民眾在吃柿子時一定要把纖維咬斷、將柿子切塊。此外，同時吃柿子時也可以喝一些可樂「避免纖維凝集」，這樣才不會讓柿子在胃裡的存在太久。

即使不幸真的被醫師確診為胃結石也不要太緊張，因為通常小的胃結石可藉由內視鏡取出，也可利用消化酵素將結石軟化分解，醫師才會建議可以喝可樂等碳酸飲料去溶解胃結石，但如果結石太大還是必須經由手術治療取出。

想要避免胃結石上身，建議胃腸道功能不好的人、消化功能變差的長者，柿子、筍乾等高纖不易消化的食物不能多吃，吃的時候也要細嚼慢嚥，才能常保腸道的健康。

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