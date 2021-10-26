打工仔健康｜鼻過敏肩頸痠遭辦公室症候群纏上？解除危機這樣做

一進辦公室就鼻塞、走到會議室就不由的噴嚏連連、坐在辦公桌前總是哈欠連連……這些景象你可能一點都不陌生。



由於上班族長時間待在辦公室，加上密閉空間的冷氣空調系統，這些「辦公室症候群」隨時都可能發生在你身上！

▼什麼是辦公室症候群？（按圖👇👇👇）

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所謂的「辦公室症候群」，是指上班族處在密閉空間裡，因為環境中的高濃度二氧化碳、甲醛、甲苯等有毒氣體，而產生頭痛、頭暈、眼睛乾澀發紅、鼻塞過敏、皮膚乾癢等症狀，更甚者是流行性感冒、病毒等傳染病，都有可能在密閉大樓內迅速傳播開來。

台灣雙和醫院職業醫學科主任周碩渠表示，外國會採用問卷方式來進行評量，藉由勾選上述症狀，在無法找出這些症狀發生的明確因子時，就從「病態建築症候群」的角度來進行評估。通常容易發生病態建築症候群的地方除了辦公大樓，醫院、學校等場所也常發生。

周碩渠提醒，不管是「辦公室症候群」或是「病態建築症候群」，避免讓它找上的根本方法就是將「污染源」排除，如果已出現不適症狀就盡快就醫，依據症狀進行治療，如果還是沒辦法好轉或痊癒，就減少身處在這些環境的時間，更甚者可能要離開。

【危機1】冷氣低溫空調與潛藏的細菌

根據研究，理想的室內溫度是22度，也有研究顯示，在25度的環境下錯誤率僅10%，溫度每下降5度，除了效率減半，錯誤率還會增加1倍。過高或過低的溫度，都可能造成員工身體不適、降低工作效率。除此之外，冷氣空調出風口的濾網堆積大量灰塵和細菌，也是造成上班族皮膚或呼吸道系統的致病原因。

再者，由於女性代謝率比男性慢，比男生容易覺得冷，長時間處在溫度低的辦公環境，容易有腹痛、痛經等症狀。特別是夏天時從炎熱的戶外進入辦公室，由熱入冷的情況可能造成腦血管收縮，出現頭痛症狀，嚴重者甚至會引發心臟病或腦中風。

▼3個吹冷氣健康風險（點擊下圖看清👇👇👇）

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★解除危機這樣做

1. 一早進辦公室先將窗戶打開，讓空氣保持流通；定期清洗冷氣濾網，避免鼻塞過敏、咳嗽等症狀。

2. 進冷氣房採分段式，先進冷氣房待幾分鐘，再至室外陰涼處待幾分鐘，然後再步入室內，反覆數次讓身體漸漸適應室內低溫。

3. 久待冷氣房容易造成鼻腔和黏膜過乾，可多補充水分；或是桌上放一杯水，並定時的擦乳液保濕，避免皮膚乾癢。

4. 使用電腦1小時休息5分鐘，眼睛容易乾澀的人，可適度滴人工淚液，或用溫毛巾或搓熱雙手敷眼。

【危機2】辦公家具和事務機看不見的毒物

由於辦公大樓多採中央空調系統，加上通風不良，導致二氧化碳濃度高；便宜建材所釋放的甲醛，容易誘發哮喘、疲倦、皮膚癢、噁心等症狀；影印機碳粉、打印機、電腦等辦公用品產生的臭氧，長期吸入可能提高罹患慢性阻塞性肺病、支氣管炎的風險。

★解除危機這樣做

1. 電腦不用時關閉螢幕或關機，省電又可避免產生臭氧；影印機、打印機等事務機應另闢房間放置，並保持通風。

2. 辦公室可擺設黃金葛、常春藤、腎蕨、菊花等植物，降低二氧化碳、甲醛等污染氣體。

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【危機3】久坐少動肩頸痠痛渾身不舒服

習慣在辦公時低頭工作，讓頸椎長期處在屈曲位或某些特定位置，造成頸椎間盤內的壓力增高，也讓頸後部肌肉和韌帶易受拉扯，容易發生頸椎病、肩周炎等疾病。偏高的電腦桌和不靈活的滑鼠，更加重頸部和肩部的疲勞，且頻繁使用的手腕和手指更容易造成肌腱炎或腕隧道症候群的發生。

★解除危機這樣做

1. 座椅調至適當高度，坐著時要有足夠空間伸展雙腿；背部挺直緊靠椅背，且不要交叉雙腳，以免影響血液循環。

2. 工作一段時間就轉動頭部，紓緩肩頸壓力；或起身走動，改變姿勢，讓下半身放鬆舒展；休息時可以做握拳、捏指、轉動手腕等放鬆手部的動作。

3. 電腦桌上的鍵盤和滑鼠高度，最好低於坐著時的肘部高度，使用滑鼠時，手臂不要懸空。盡量靠臂力移動鼠標；手腕部能墊起，避免懸腕操作滑鼠。

【危機4】長期工時壓力大造成情緒病

對上班族來說，壓力固然是不可避免的，且多數人也都能自我排解，但一旦壓力過大，身心無法應付，就會出現失眠、注意力不集中、情緒低落、緊張、失控，甚至造成慢性疲勞、抑鬱症等問題。

★解除危機這樣做

1. 定期運動有助降低近4倍罹患情緒病的風險，身心運動又比帶氧運動效果好，其中以太極、氣功及瑜伽等對減低情緒病風險效果最佳；建議每周最少運動2天，每次半小時。

2. 情緒失控時應離開工作現場，去一下洗手間、喝個水、出去走走放鬆一下，冷靜之後再回到工作環境。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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