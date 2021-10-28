轉季保養｜秋冬皮膚乾躁易敏感 養靚肌膚4大重點

秋高氣爽，天氣逐漸轉涼；沖涼洗面後皮膚開始感覺「扯住扯住」，又經常感到痕癢，甚至會引發濕疹，這一切都源於空氣隨氣溫下降而變得乾燥。若想改善秋冬皮膚乾癢問題，應該採取什麼措施去保養嬌嫩的肌膚呢？



若想改善秋冬皮膚乾癢問題，應該採取什麼措施去保養嬌嫩的肌膚呢？ (圖片: FreePik)

皮膚功能大解構 秋冬乾痕持續可致濕疹、甩皮、龜裂

皮膚是身體最大的器官，結構分為三層，包括表皮、真皮和皮下脂肪。皮膚的表皮層是由上千百萬的皮膚細胞及脂質所組成的皮膚屏障，保護身體免受外來物質的入侵；同時形成防水層，防止皮膚水份過份流失，成為免疫系統的第一道防線。

一般而言，皮膚的油脂分泌會隨氣溫而有所下降。當表皮層缺乏脂質，皮膚的鎖水能力會因而降低，會加速體內水份經皮膚的流失，從而破壞皮膚屏障，使膚質會變得不穩定，容易出現乾燥、痕癢、泛紅等情況。若任由問題持續，外來刺激物將有機會沿結構不完整的屏障入侵人體，干擾免疫系統，引發濕疹症狀；甚至會惡化至發炎、甩皮、龜裂等狀況。

轉季會使膚質變得不穩定，容易出現乾燥、痕癢、泛紅等情況。(圖片: FreePik)

４大重點養靚肌膚 清潔、補水、防曬重要！

1. 切忌清潔過度



皮膚每天都會接觸不同的外來污染物，包括化妝品、灰塵、細菌等。如清潔不足，這些污染物則會囤積於皮膚表層上，久而久之形成粉刺、暗瘡等問題。相反，若清潔力度太強，則有可能破壞角質層，形成敏感肌；或刺激皮脂腺分泌過度，引致滿面油光。因此，要擁有良好膚質，每天清潔得宜是首要的一步。

要擁有良好膚質，每天清潔得宜是首要的一步。(圖片: FreePik)

進行面部清潔時，建議選擇適合自己膚質、成份比較天然及溫和的清潔用品，避免過度用力搓洗面部，以免刺激角質層增生。有化妝習慣的女生需將妝容完全卸走，卸眼妝時須選用眼唇卸妝用品，同時避免過度磨擦肌膚，以免損害皮膚角質層。如採用正確的洗面方式，洗面後面部應不會有緊繃情況。

Suu Balm由新加坡國家皮膚中心研發，適合敏感、乾燥、痕癢及濕疹肌膚人士使用。其推出速效舒敏保濕潔面乳不含香料，具止癢、保濕的功效，以低敏和天然配方緩解肌膚，洗完面也不會感覺緊繃。

Suu Balm 速效舒敏保濕潔面乳不含香料，具止癢、保濕的功效。(圖片: UBlog)

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2. 避免水溫過熱



除了要注意面部清潔以外，身體日常的清潔及護理亦同樣重要，沖澡時尤其要注意水溫及產品選用。當洗澡時水溫過高，皮膚表面的皮脂層有可能會被清除，繼而令表皮失去保護屏障；同時，熱力會刺激皮下神經，引發刺癢感，加劇皮膚痕癢的情況。因此，即使秋天天氣寒冷，乾性或敏感皮膚人士亦不應沖洗溫度太高的熱水澡或浸浴。

身體日常的清潔及護理亦同樣重要，沖澡時尤其要注意水溫及產品選用。(圖片: ShutterStock)

另外，秋冬時要更小心選擇沐浴產品，避免使用含香料、鹼性高的沐浴液，以減低誘發過敏或濕疹的可能性。Suu Balm 速效舒敏沐浴露蘊含有5種保濕成份及天然薄荷醇，且配方溫和，可為肌膚補足水份及舒緩痕癢、敏感、濕疹等症狀。

Suu Balm 速效舒敏沐浴露配方溫和，可舒緩痕癢、敏感、濕疹等症狀。 (圖片: Suu Balm)

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3. 加強肌膚保濕



秋冬天氣乾燥，油脂分泌不足容易使表皮水份蒸發；要預防皮膚乾燥，必須注意肌膚保濕。不少人會選擇在清潔肌膚後敷面膜，但由於皮膚的老化角質或殘留污染物有可能會阻礙精華吸收，故建議潔淨面部後，再以化妝水輕輕擦拭後再敷面膜，以達致最佳保養效果。敷面膜的時間不宜超過20分鐘，否則有可能弄巧反拙，愈敷愈乾；肌膚甚至有可能會發紅、過敏。另外，秋冬皮膚乾燥時應避免經常使用含酸類成份的美白面膜，以免進一步刺激幼嫩肌膚。

敷面膜有不同注意事項，否則有可能愈敷愈乾。(圖片: FreePik)

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摘下面膜後，可選擇將臉上剩餘的精華液拍打至完全吸收，或以清水將精華液沖洗掉乾淨，惟事後最好配以秋冬適用的保養品作鎖水之用，如乳液、面霜等。一般而言，呢類秋冬保養品會含有更多保濕、鎖水成份；但質感多半會比較厚重，故產品內的油脂可將水份鎖在表皮層，延長保濕的效果，未必適合所有膚質使用。而Suu Balm 速效舒敏保濕乳質地則非常輕盈，能迅速被皮膚吸收，適合不同膚質使用，尤其敏感肌、濕疹人士，且蘊含5種神經酰胺，能顯著修復皮膚屏障及保住水份。

Suu Balm 速效舒敏保濕乳，能顯著修復皮膚屏障及保住水份。(圖片: Suu Balm)

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4. 注意日常防曬



秋冬皮膚乾燥、容易敏感，保護屏障已較平日弱；再加上紫外線的照射，有機會加劇肌膚的問題，故平日必須使用防曬產品作保護之用，以盡量減少紫外線直接刺激皮膚的機會。防曬產品主要分為物理性及化學性兩類，膚質敏感人士或濕疹患者應選用物理性防曬，雖然質地一般較為黏稠，但其主要成份不易致敏，且能有效將紫外線反射，保護肌膚免受紫外線傷害。

紫外線的照射，有機會加劇肌膚的問題 (圖片: FreePik)

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Reference:HK01,元氣網