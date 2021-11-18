子宮肌腺瘤｜徐若瑄出血不止緊急送院　子宮內膜移位3大影響要知

徐若瑄（Vivian）於2015年為養胎，不惜打上數百針並卧床5個月，所幸最終誕下健康兒子。她於11月17日突然在社交平台上傳躺在醫院手術室的病床照，表示自己因子宮肌腺瘤增大，導致非經期間連續幾天大量出血不止，因而需緊急入院開刀。



今年46歲的徐若瑄目前在新加坡，但於11月17日突然在Instagram分享病床照，表示要記錄下這勇敢的一天。而前天（16日）她亦曾在限時動態，表示自己「貧血、臉色蒼白、頭暈、視線模糊、腹脹」，深夜也透露「人很不舒服難受」，不過會堅持捱到早上6時半，「讓我早點面對。」

▼徐若瑄因子宮肌腺瘤增大需緊急入院開刀（按圖👇👇👇）

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5個多小時後，她在社交平台留言報平安，續解釋因為因子宮肌腺瘤長大，導致非經期日子連續數天大量出血不止，加上血紅素、鐵嚴重不足，有昏倒危險需入院做手術。她大讚：「醫生很棒很好，都處理好了、一切都穩定了，謝謝大家，然後鋼鐵V缺鐵，順便補鐵中。」

在病床上的徐若瑄答謝所有親朋好友及粉絲們關心，仍不忘出po為好友宋芸樺宣傳對方主演的新片《月老》，又笑說︰「我還能宣傳電影，表示我身體很好是不是！大家不要擔心我。」

一般子宮肌腺瘤的症狀和其他子宮內膜異位的問題相似，最主要的就是月經時有嚴重痛楚。( Shutter Stock)

子宮內膜異位是月經來潮，子宮內膜除經陰道排出外時意外流到其他地方，如卵巢、盆腔、附近子宮肌肉等。一旦子宮內膜走進其他地方，每次月經時，這些「其他地方」就有機會同時排出少許經血，引致流血或痛楚。

移位至卵巢的子宮內膜，久而久之可能變成大家熟悉的朱古力瘤，而當子宮內膜移位走進子宮內的肌肉，就會變成子宮肌腺瘤。理論上，任何有月經的女性都有機會有子宮肌腺瘤，但較高風險的是有相關家族病史、月經較頻密及未生育的女士。

同場加映：子宮肌腺瘤有甚麼影響？（按圖）

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一般子宮肌腺瘤的症狀和其他子宮內膜異位的問題相似，最主要的就是月經時有嚴重痛楚；痛楚通常只在經期時出現，月經後亦隨之消失，但亦有部分人會長期性有些盆腔痛楚，月經時更特別嚴重。

台灣婦產科醫師蔡亞倫在「HEHO」文章中指，子宮腺肌症是一種進行性的疾病，是有可能越來越嚴重，如果在年輕時就有症狀最好儘早就醫，因為當子宮腺肌症真的很嚴重時，整個子宮的正常組織都已被破壞殆盡，就必須接受子宮切除。

對於年輕還有生育需要的患者，都會採用保守治療保留子宮為首要考量。如果是侷限性的肌腺瘤，只要手術將肌腺瘤切除，子宮可以保留。如果是擴散性的子宮腺肌症，須以手術將子宮壁切薄，再以術後藥物治療。

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